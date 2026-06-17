Ông chủ Pizza Hut bán chuỗi giá gần 3 tỷ USD

Sau quá trình đàm phán kéo dài với LongRange Capital, Yum Brands đã thông báo bán chuỗi nhà hàng Pizza Hut với giá 2,7 tỷ USD.

Yum Brands chốt bán Pizza Hut với giá hơn 2 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Yum Brands thông báo sẽ bán chuỗi nhà hàng pizza nổi tiếng Pizza Hut cho công ty đầu tư tư nhân LongRange Capital với giá khoảng 1,5 tỷ USD , theo CNBC.

Đáng chú ý, thỏa thuận trên không bao gồm các cửa hàng Pizza Hut tại Trung Quốc đại lục. Các cơ sở của chuỗi pizza này tại Trung Quốc sẽ được Yum China Holdings mua lại với giá 1,2 tỷ USD . Trong đó, Yum China Holdings là công ty được tách ra từ Yum Brands trước đó, có trụ sở tại Thượng Hải.

Động thái mới nhất đã khép lại nhiều năm khó khăn của Pizza Hut, thương hiệu vốn liên tục gây áp lực lên kết quả kinh doanh chung của Yum Brands. Tại Mỹ, Pizza Hut đã phải chuyển đổi từ mô hình nhà hàng ăn tại chỗ với quầy salad đặc trưng trước đây sang tập trung vào giao hàng và bán mang đi, nhưng bị đánh giá là chậm chân so với xu hướng thị trường.

Đối thủ Domino's Pizza đã liên tục giành thị phần từ Pizza Hut trong nhiều năm, trong khi các ứng dụng giao đồ ăn như DoorDash cũng làm suy giảm doanh số của chuỗi này.

Vào tháng 11 năm ngoái, Yum cho biết đang xem xét các phương án chiến lược đối với Pizza Hut. Đến nay, ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị công ty kết luận rằng việc bán Pizza Hut là "con đường tốt nhất" để tối đa hóa giá trị cho cổ đông, đồng thời giúp chuỗi pizza này có cơ cấu sở hữu phù hợp hơn với từng thị trường, lợi thế cạnh tranh và chiến lược phát triển dài hạn riêng.

Sau khi trừ thuế, các điều chỉnh khi hoàn tất giao dịch và các khoản phí liên quan; Yum dự kiến thu về khoảng 2,3 tỷ USD từ hai thương vụ. Con số này chưa bao gồm khoản thanh toán bổ sung tối đa 75 triệu USD mà LongRange có thể trả thêm trước năm 2030 nếu đạt các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, Yum cũng dự kiến phát sinh khoảng 85 triệu USD chi phí một lần trong phần còn lại của năm 2026 liên quan đến các giao dịch này.

Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ cung cấp thêm chi tiết về tác động tài chính của thương vụ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II vào ngày 30/7. Các giao dịch có thể hoàn tất trong quý III năm nay, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Pizza Hut được 2 anh em Dan Carney và Frank Carney thành lập năm 1958 tại thành phố Wichita, bang Kansas. Chỉ một năm sau, mô hình này đã được nhượng quyền thương mại.

Năm 1969, Pizza Hut niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Chỉ 2 năm sau, hãng trở thành chuỗi pizza lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu này đã bị Domino's vượt qua vào năm 2017.

Đáng chú ý, năm 1977, PepsiCo đã mua lại Pizza Hut, đánh dấu việc "lấn sân" của tập đoàn nước giải khát này vào lĩnh vực nhà hàng. Đến năm 1986, PepsiCo tiếp tục sở hữu Taco Bell và KFC. Năm 1997, PepsiCo tách mảng nhà hàng thành một công ty độc lập mang tên Tricon Global Restaurants, sau này đổi tên thành Yum Brands.

Như vậy, thương vụ hiện tại cũng chính thức chấm dứt mối liên hệ kéo dài hàng thập kỷ giữa Pizza Hut với các thương hiệu cùng hệ sinh thái là Taco Bell và KFC trong danh mục của Yum Brands.

Theo hồ sơ quản lý, đến cuối năm 2025, Pizza Hut có gần 20.000 cửa hàng tại 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt 12,8 tỷ USD doanh số hệ thống trong năm. Mỹ là thị trường lớn nhất của Pizza Hut, chiếm khoảng 40% doanh số toàn hệ thống, trong khi Trung Quốc đứng thứ 2 với khoảng 20% doanh số.