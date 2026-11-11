Giá dầu thô giảm mạnh

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá dầu Brent - thước đo cho khoảng 80% lượng dầu thô toàn cầu - đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 31/8 với mức giá 89,03 USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm mạnh do kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran sẽ hạ nhiệt. Ảnh: Reuters/Pavel Mikheyev.

Theo CNBC, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu vừa có phiên giảm mạnh, thủng mốc 90 USD /thùng, đánh dấu mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8 đến nay. Đến cuối phiên giao dịch liền trước, giá dầu Brent đã thu hẹp đà giảm còn 2,1%, đạt mức 90,68 USD /thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,6%, xuống còn 85,45 USD /thùng.

Thị trường "vàng đen" năm nay đã trải những biến động đầy kịch tính, phản ánh mức độ nhạy cảm trước mỗi biến động của cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Đầu năm, giá dầu thô vẫn dao động quanh vùng 60 USD /thùng, giá dầu Brent sau đó đã có cú tăng vọt lên 130 USD /thùng khi các cuộc tấn công quân sự leo thang vào tháng 3 và tháng 4.

Dù từng hạ nhiệt trong hai tháng 6 và tháng 7, giá dầu Brent sau đó nhanh chóng trở lại đỉnh cũ khi xung đột kéo dài, gây nên sự bất ổn cho nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát tại Mỹ đang cho thấy những diễn biến trái chiều. Trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước, giảm đáng kể so với mức 0,6% của tháng 9 nhờ đà hạ nhiệt của lạm phát năng lượng.

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản (CPI lõi), loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,3% trong 3 tháng liên tiếp. Chỉ số này cho thấy lạm phát "cốt lõi" vẫn dai dẳng và đang lan rộng ra toàn nền kinh tế.

Rủi ro lạm phát khiến kỳ vọng nới lỏng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm đi. Hiện giới đầu tư dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có một đợt tăng lãi suất trong tháng 12, mức tăng dự báo khoảng 0,25 điểm %.