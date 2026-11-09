Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chứng khoán chưa hết khó

  • Thứ hai, 9/11/2026 15:59 (GMT+7)
  • 22 phút trước

VN-Index có lúc lùi sát mốc 1.700 điểm trong phiên đầu tuần, trước khi thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu cuối phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 800 tỷ đồng.

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán tiếp tục "mất tiền". Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần giao dịch mới (9/11) với diễn biến tiêu cực khi áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, kéo VN-Index giảm sâu và có thời điểm tiến sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Ngay sau khi mở cửa, chỉ số đại diện sàn HoSE nhanh chóng đảo chiều giảm từ vùng 1.727 điểm. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index liên tục đánh mất các mốc 1.720 điểm, 1.715 điểm rồi 1.710 điểm chỉ trong buổi sáng.

Đến gần cuối phiên sáng, chỉ số tiếp tục lao dốc về vùng 1.702 điểm, tương đương mức giảm hơn 23 điểm so với tham chiếu. Đây cũng là vùng điểm thấp nhất được ghi nhận trong phiên.

Bước sang phiên chiều, thị trường có dấu hiệu ổn định hơn khi VN-Index phục hồi lên trên 1.705 điểm. Tuy nhiên, lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra nhịp hồi phục bền vững, khiến chỉ số liên tục rung lắc quanh vùng điểm thấp.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.714,32 điểm, giảm 11,04 điểm (-0,6%). HNX-Index giảm 1,49 điểm (-0,6%) xuống 255,24 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,3 điểm (-0,3%) còn 121,45 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 14.901 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch trên HoSE đạt khoảng 13.804 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với phiên trước.

Tính trên toàn thị trường, có 304 mã tăng giá (gồm 21 mã tăng trần), 883 mã đứng giá và 354 mã giảm (gồm 19 mã giảm sàn).

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, chỉ số giảm 16 điểm xuống 1.830 điểm. Nhóm này chứng kiến 20 cổ phiếu giảm giá, 7 mã tăng và 3 mã đứng tham chiếu.

chứng khoán ảnh 1

VN-Index tiếp tục rung lắc trên mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay tập trung tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và tiêu dùng.

Trong nhóm bất động sản, VHM (-2,7%) là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN-Index khi lấy đi khoảng 2,84 điểm. Các mã khác như VPI (-1,6%), TCH (-1,9%) và DXG (-0,5%) cũng chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, VIC (-0,04%) chỉ giảm nhẹ và gần như đứng tham chiếu, qua đó hạn chế phần nào ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Ở chiều ngược lại, NVL (+1,9%) là một trong những mã bất động sản hiếm hoi tăng giá.

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Trong đó, STB (-2,1%), LPB (-1,7%), HDB (-1,3%), VIB (-1,1%) và TPB (-1,2%), SHB (-0,5%), TCB (-0,2%) và CTG (-0,6%) đồng loạt giảm giá.

Ở chiều ngược lại, VPB (+0,9%), ACB (+0,7%), MBB (+0,3%) và BID (+0,3%) trở thành những điểm sáng hiếm hoi duy trì sắc xanh.

Tại nhóm chứng khoán, áp lực bán diễn ra tương đối đồng đều với VND (-3,3%), VIX (-2,6%), VCI (-2,5%), SSI (-2,5%), HCM (-1,3%) và TCX (-1,7%). Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm.

Nhóm nguyên vật liệu cũng chịu áp lực khi HPG (-1,4%) giảm giá, trong khi một số cổ phiếu công nghiệp và tiêu dùng như GEX (-2,2%), VGC (-2,9%), MSN (-2,1%), MWG (-1,9%) và PNJ (-5,7%) đồng loạt điều chỉnh.

Ở nhóm năng lượng, GAS (-1,5%) và BSR (-1,1%) giảm giá, trái ngược với POW (+1,6%) và PVT (+0,4%) duy trì sắc xanh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này duy trì trạng thái bán ròng khoảng 822 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 130 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (-90 tỷ đồng), PNJ (-84 tỷ đồng), FPT (-84 tỷ đồng) và VHM (-66 tỷ đồng).

Ở chiều mua, VPB dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 85 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (+61 tỷ đồng), TCB (+33 tỷ đồng).

VN-Index đối mặt nguy cơ trở lại vùng 1.700 điểm

Sau tuần giao dịch giằng co và hồi phục bất thành, các công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể tiếp tục rung lắc, thậm chí kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.700 điểm.

10 giờ trước

Chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất nâng kế hoạch lợi nhuận gấp 9 lần

Dù nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 lên gần 18.600 tỷ đồng, BSR vẫn vượt mục tiêu mới hơn 6.300 tỷ đồng sau 9 tháng kinh doanh.

5 giờ trước

VN-Index đang giảm mạnh

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng ngay đầu phiên 6/11, kéo VN-Index giảm gần 20 điểm. Bộ đôi VIC, VHM cùng nhóm ngân hàng và công nghệ gây sức ép lớn lên chỉ số.

10:43 6/11/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

chứng khoán Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn PNJ vn-index cổ phiếu giảm

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

USD tăng giá

USD tăng giá

0

Đồng USD đã tăng lên sát mức đỉnh của 1 năm rưỡi so với euro và thiết lập mức cao nhất trong 7 tháng so với đôla Australia vào phiên giao dịch thứ Hai.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý