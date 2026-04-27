Chứng khoán châu Á tăng dựng đứng

Các chỉ số chứng khoán tại Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt lập đỉnh lịch sử, khi nhà đầu tư tạm gác lại những lo ngại về tình hình ngoại giao giữa Mỹ - Iran.

Trong phiên 27/4, các chỉ số chứng khoán tại Hàn Quốc và Nhật Bản lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 27/4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,4%, lên mức cao kỷ lục, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng thiết lập đỉnh mới khi bật tăng 1,83%.

Trong khi đó, tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,54%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,17%; còn chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,25%, sau khi lợi nhuận công nghiệp của quốc gia tỷ dân trong tháng 3 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong khi thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận tín hiệu tích cực, tại Mỹ, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, với hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 130 điểm (-0,2%). Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,3%, còn Nasdaq 100 mất 0,3%.

Trong phiên cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều đóng cửa ở mức kỷ lục. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.165,08 điểm, trong khi Nasdaq tăng 1,63% lên 24.836,6 điểm. Ngược lại, chỉ số Dow Jones lại giảm 79,61 điểm (-0,16%), xuống còn 49.230,71 điểm.

Hiện, tâm lý thị trường vẫn ổn định bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch cử đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Islamabad (Pakistan) để đàm phán hòa bình với Iran, theo CNBC.

"Quá nhiều thời gian lãng phí cho việc đi lại và có quá nhiều việc phải làm! Ngoài ra, nội bộ ban lãnh đạo của họ đang đấu đá và hỗn loạn nghiêm trọng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Quyết định của ông Trump đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi rời Islamabad (Pakistan) trong ngày 25/4 (giờ địa phương). Các cuộc trao đổi giữa ông Araqchi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, cùng các quan chức cấp cao khác của Pakistan không đem đến kết quả như mong đợi. Hiện, Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng trong hoạt động đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông đã giải thích lập trường nguyên tắc của Iran liên quan đến những diễn biến mới nhất về lệnh ngừng bắn, cũng như việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tại Iran.

Tình hình trên khiến căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) được cho là đã kiểm soát 2 tàu chở hàng gần tuyến hàng hải chiến lược này.