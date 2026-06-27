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Thể thao World Cup 2026

Chung kết sớm ở vòng knock-out World Cup 2026?

  • Thứ bảy, 27/6/2026 19:11 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Nếu chỉ về nhì bảng L, tuyển Anh khả năng chạm trán Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ngay vòng 32 đội World Cup 2026.

Viễn cảnh ác mộng chờ cả Anh và Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Tuyển Anh giành 4 điểm trước Croatia và Ghana, qua đó tiến vào vòng knock-out trước cả khi bước vào lượt trận cuối gặp Panama vào sáng 28/6. Tuy nhiên, vị trí cuối cùng của "Tam sư" tại bảng L chưa được xác định.

Nếu đánh bại Panama và có kết quả tốt hơn Ghana, Anh sẽ giành ngôi nhất bảng. Khi đó, đối thủ của họ khả năng là Senegal. Trong trường hợp CHDC Congo đánh bại Uzbekistan, đại diện châu Phi sẽ thay Senegal trở thành đối thủ của đội nhất bảng L.

Kịch bản hấp dẫn hơn sẽ xảy ra trong trường hợp "Tam sư" chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng. Theo cách phân nhánh hiện tại, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ gặp đội xếp thứ hai bảng K.

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Thứ hạng bảng K, L trước lượt cuối.

Hiện Colombia dẫn đầu bảng K, còn Bồ Đào Nha đứng thứ hai. Nếu Colombia không thua Bồ Đào Nha ở lượt cuối, Cristiano Ronaldo và đồng đội sẽ đứng nhì bảng. Điều đó đồng nghĩa Anh sẽ chạm trán Bồ Đào Nha ngay từ vòng 32 đội.

Nếu viễn cảnh trên trở thành hiện thực, đây chắc chắn là một trong những cặp đấu hay nhất giai đoạn knock-out. Cả Anh lẫn Bồ Đào Nha đều được đánh giá là ứng viên vô địch, sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu và được kỳ vọng tiến sâu tại giải.

Dù kịch bản nào xảy ra, người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi một vòng knock-out bùng nổ. Ở đó, những ông lớn hoàn toàn có khả năng sẽ phải loại nhau từ rất sớm.

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9 cặp đấu đã được xác định ở vòng 32 đội World Cup 2026 tính đến sáng 27/6.
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