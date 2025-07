Chung cư 100 triệu đồng/m2 hóa hàng 'bình dân' tại Hà Nội

Giai đoạn 2018-2019, MIK Group khởi động dự án The Matrix One giai đoạn 1 tại nút giao Lê Quang Đạo, Mễ Trị, giá thăm dò thị trường ban đầu là 80 triệu đồng/m2. Mức giá gây chú ý bởi giá cao nhất tại quận Nam Từ Liêm lúc bấy giờ chỉ khoảnh 60 triệu đồng/m2 (tại Keangnam), còn các dự án cao cấp khác chỉ quanh mức 40-45 triệu đồng/m2. Tuy nhiên sau đó, dự án được bán ra ở mức trung bình 70 triệu đồng/m2. Đến nay, giá căn hộ tại đây dao động 105-110 triệu đồng/m2. Mới đây, chủ đầu tư tiếp tục mở bán The Matrix One giai đoạn 2 với giá 130-180 triệu đồng/m2, một lần nữa xác lập kỷ lục về giá chung cư trong khu vực.