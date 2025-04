Giá thuê nhà xã hội ở Hà Nội cao hơn nhà thương mại

Giá thuê nhà ở xã hội cao nhất là 198.000 đồng/m2/tháng, tương đương gần 14 triệu đồng cho căn hộ 70 m2. Mức giá này còn cao hơn thuê nhà ở thương mại nên người thu nhập thấp khó tiếp cận.

Theo khung giá cho thuê nhà ở xã hội (NOXH) được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, mức giá thuê từ 48.000 đồng đến 198.000 đồng/m2/tháng.

Sau khi Hà Nội công bố khung giá cho thuê NOXH, nhiều người cho rằng chưa phù hợp với người thu nhập thấp.

Phải chi gần 14 triệu đồng cho căn hộ NOXH 70 m2

Chị Trần Thị Hồng, viên chức một đơn vị sự nghiệp của Hội LHPN Việt Nam cho biết hiện tại tổng thu nhập của vợ chồng chị được khoảng 20 triệu đồng/tháng. Từ khi kết hôn đã gần 7 năm, vợ chồng chị vẫn phải thuê nhà. Hiện tại, chị đang thuê căn hộ chung cư mini rộng 30 m2 với giá 4 triệu đồng/tháng. Cùng với chi phí sinh hoạt, tiền học của 2 con, vợ chồng chị không tiết kiệm được đồng nào.

Theo chị Hồng, với thu nhập như vậy và giá nhà tại Hà Nội như hiện nay, vợ chồng chị không dám mơ mua được nhà ở Hà Nội. Vì thế, chị chỉ mong thuê căn NOXH cho rộng rãi và phù hợp với thu nhập vợ chồng.

Tuy nhiên, với khung giá như trên, nếu thuê căn hộ rộng 70 m2 với mức trung bình khoảng 120.000 đồng/m2 thì mỗi tháng riêng tiền thuê nhà hết 8,5 triệu đồng. Thậm chí, chi phí thuê nhà có thể lên đến gần 14 triệu đồng/tháng (cao nhất) thì gia đình chị không kham nổi. "Chúng tôi mong muốn thành phố có chính sách hỗ trợ cho người thu nhập thấp thuê nhà ở mức 5-6 triệu đồng/tháng là phù hợp", chị Hồng bày tỏ.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Hòe (trú tại quận Hoàng Mai) cho rằng đã là NOXH thì chi phí phải phù hợp với đa số người dân. Theo chị, giá thuê nhà ở mức 4-5 triệu đồng/tháng với căn hộ 2 phòng ngủ là phù hợp.

Khu NOXH Rice City Linh Đàm nằm trong Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai.

Tăng 1.000 đồng phí dịch vụ cũng phải cân nhắc

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hợp, Giám đốc Công ty Bất động sản Đông Anh cho rằng mức giá cho thuê NOXH như trên là quá cao so với thu nhập trung bình của người lao động. Thậm chí, giá thuê cao nhất NOXH còn ngang hoặc cao hơn giá cho thuê căn hộ thương mại tại khu vực trung tâm.

Ví dụ, tại Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai) giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 60 m2 trung bình khoảng 7-8 triệu đồng. Hay như căn hộ tại khu vực Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân), căn hộ rộng 70 m2 với 2 phòng ngủ cũng được cho thuê ở mức 10-12 triệu đồng với đầy đủ nội thất.

Một dự án NOXH đang được triển khai tại quận Long Biên.

"Nếu đầu tư NOXH, chủ đầu tư được Nhà nước ưu đãi rất nhiều, ví dụ lãi suất ngân hàng, miễn tiền sử dụng đất. Hơn nữa, đối tượng nhắm đến NOXH chủ yếu là người thu nhập thấp nên giá thuê từ 4-6 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ", ông Hợp bày tỏ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Công ty Bất động sản Trường Sơn (đơn vị vận hành, quản lý nhà cao tầng) cho rằng hầu hết người ở tại các dự án NOXH là công chức, viên chức với mức thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng/người tháng. Trong khi đó, người dân có nhiều chi phí phải chi, từ sinh hoạt phí, tiền học, dịch vụ của tòa nhà, điện, nước.

Tại nhiều tòa NOXH do công ty của ông An vận hành, chỉ cần tăng phí dịch vụ từ 4.000 đồng lên 5.000 đồng/m2/tháng (tức tăng 1.000 đồng/m2/tháng) do trượt giá nhưng cư dân cũng khiếu nại, đơn từ. "Chúng tôi phải giải trình, công khai từng khoản chi, cư dân thấy hợp lý thì mới đồng ý. Tuy nhiên, sau đó vẫn có nhiều hộ không nộp tiền theo giá mới", ông An chia sẻ.

Từ thực tế trên, ông An cho rằng nếu tiền thuê căn hộ NOXH trên 10 triệu đồng/tháng chưa kể phí dịch vụ, điện nước, chắc chắn người thu nhập thấp sẽ không lựa chọn. Điều này vừa gây lãng phí nguồn lực, lại không giải quyết được vấn đề an sinh xã hội, ông An lo ngại.