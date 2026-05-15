Chức vô địch nghẹt thở ở giải U14 quốc tế Gia Lai

Trưa 15/5, U14 Hà Nội khép lại hành trình ấn tượng tại Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 bằng chức vô địch đầy thuyết phục sau chiến thắng trước U14 Sông Lam Nghệ An.

HLV Park Hang-seo trao huy chương cho nhà vô địch. Ảnh: Hoàng Tùng.

Cuộc đối đầu trên phố Núi được xem là chung kết nội bộ của bóng đá trẻ Việt Nam khi cả Hà Nội và SLNA đều vượt qua những đối thủ mạnh như ADM Malaysia và PVF ở bán kết. Với sự hưng phấn cao độ, 2 đội nhập cuộc quyết tâm nhưng cũng rất thận trọng.

Trong phần lớn hiệp một, thế trận diễn ra cân bằng và chặt chẽ. Phải tới phút 12, SLNA mới tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên với cú dứt điểm nguy hiểm, song thủ môn của U14 Hà Nội đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Sang hiệp hai, đại diện Thủ đô kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, hàng thủ SLNA vẫn đứng vững, khiến trận đấu không có bàn thắng sau 60 phút chính thức.

Hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu cân não để phân định ngôi vương. Tại đây, bản lĩnh giúp U14 Hà Nội vượt lên khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi SLNA chỉ có 2 lần đánh bại được thủ môn đối phương.

U14 Hà Nội vô địch nghẹt thở. Ảnh: Hoàng Tùng.

Chiến thắng 4-2 trên chấm 11 m mang về chức vô địch xứng đáng cho đội bóng trẻ Hà Nội sau chuỗi trận ổn định xuyên suốt giải đấu. Ở trận tranh hạng 3, PVF U14 hòa ADM Malaysia 3-3 trước khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu.

Ngay sau trận chung kết, lễ bế mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 diễn ra trong không khí sôi động với sự xuất hiện của ông bầu Đoàn Nguyên Đức cùng cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

Sau 5 ngày tranh tài, giải đấu khép lại thành công, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn tích cực và tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của sân chơi trẻ quốc tế đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam.