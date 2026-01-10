Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với TT Mỹ sau cuộc họp với TT Putin

  • Thứ năm, 5/2/2026 00:11 (GMT+7)
Tối 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc có cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm tới nay Bắc Kinh vẫn chưa công bố thêm chi tiết về nội dung cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc điện đàm này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc có cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đây là những cuộc điện đàm đầu tiên trong năm nay của ông Tập với cả ông Putin và ông Trump.

Các cuộc trao đổi của ông Tập với lãnh đạo Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, đồng thời các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine đang được thúc đẩy, khi vòng đàm phán ba bên giai đoạn hai giữa Kyiv, Moskva và Washington bắt đầu tại thủ đô Abu Dahbi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAV) vào ngày 4/2.

Phát biểu trong cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Liên bang Nga, ông Tập nói: “Với tư cách là các cường quốc lớn có trách nhiệm và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga có nghĩa vụ cùng nhau huy động nỗ lực toàn cầu để kiên định bảo vệ công bằng và chính nghĩa, kiên định bảo vệ những thành quả chiến thắng của Thế chiến II, kiên định gìn giữ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm và các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời cùng nhau duy trì ổn định chiến lược toàn cầu”.

Trong khi quan hệ giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đã tăng cường trong những năm gần đây, với kim ngạch thương mại đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm ngoái, thì quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington cũng đã có dấu hiệu ổn định trở lại sau khi ông Tập và ông Trump gặp nhau vào cuối năm ngoái tại Hàn Quốc.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

