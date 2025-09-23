Chủ tịch TP.HCM ăn sáng, cà phê cùng doanh nhân, chuyên gia

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã cùng ăn sáng và lắng nghe các doanh nhân, chuyên gia chia sẻ những trăn trở trong phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã cùng ăn sáng và lắng nghe các doanh nhân. Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Sáng sớm ngày 23/9, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy đã gặp gỡ các chuyên gia, doanh nhân trước thềm Hội thảo tổng kết Diễn đàn Phát triển Công Thương TP.HCM.

Ngồi bên cạnh các doanh nghiệp, chuyên gia, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ: "Tôi có mong muốn làm sao để chúng ta có những 'đàn chim Việt', sánh vai với các 'đàn đại bàng' trên thế giới, làm sao để doanh nghiệp Việt vươn lên, phát triển xứng tầm với bạn bè năm châu, ngang hàng với các đối tác quốc tế".

Ông Được cho hay diễn đàn đã tập hợp những ý tưởng, những chuyên gia tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố, giúp TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và sẽ là siêu đô thị, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới.

Bên bàn ăn sáng, các doanh nhân đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các ý tưởng, giải pháp táo bạo nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và thương nghiệp thành phố.

Trong đó, các doanh nghiệp, chuyên gia có nhiều hiến kế để TP.HCM phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các ngành chế biến, cơ khí công nghệ cao, logistics, giao thông và đô thị... nhằm tạo ra một hệ sinh thái sản xuất hiệu quả, bền vững.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, sau khi thành phố mở rộng không gian đô thị, Chủ tịch Được đã giao Sở tìm động lực phát triển của ngành công thương. Trong đó, Sở phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức hiến kế Diễn đàn Phát triển Công Thương TP.HCM, ghi nhận hàng trăm ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sau hơn 60 phút lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp và chuyên gia, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đã ghi nhận toàn bộ các đề xuất của doanh nghiệp, cũng như trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc.

Ông Được cũng bày tỏ mong muốn định kỳ mỗi tháng sẽ cùng ăn sáng với các doanh nghiệp, hội doanh nghiệp chuyên ngành để nghe nhiều hơn nữa những ý kiến thực tiễn của các doanh nghiệp.