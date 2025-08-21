TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu

Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ mở nhiều đợt kiểm tra thị trường Tết Trung thu trên địa bàn, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm.

TP.HCM sẽ tăng cường giám sát thị trường dịp Tết Trung thu năm nay. Ảnh: Cục QLTT.

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý III/2025 do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức sáng 21/8, ông Nguyễn Quang Huy, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết trong thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tuyến phố du lịch đã bị phát hiện, xử lý nghiêm, đặc biệt là sau sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM.

Báo cáo tình hình 8 tháng đầu năm, ông Huy cho biết Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 659 vụ vi phạm và xử phạt với số tiền hơn 14,3 tỷ đồng , hơn 600.000 đơn vị hàng hóa vi phạm đã bị thu giữ, xử lý với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nhiều vụ việc vi phạm có tính chất nghiêm trọng đã bị phát hiện với số lượng tang vật lớn, trong đó có các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chuyển qua cơ quan điều tra 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Để công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục đạt hiệu quả, ông Huy cho biết Sở Công Thương TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Công Thương và UBND TP.HCM về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Song song, Sở duy trì và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường, các đội Quản lý thị trường để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh, chứa trữ hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn sử dụng.

Sở Công Thương TP.HCM chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường TP tăng cường giám sát, nắm tình hình, chủ động xây dựng mạng lưới thông tin, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn để kịp thời kiểm tra đột xuất ngay khi có các dấu hiệu vi phạm.

Đối với các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao, Chi cục phải kết hợp thông tin từ công tác giám sát tình hình và trên cơ sở phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kiểm soát, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục xây dựng và ban hành các kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất tại các địa bàn nổi cộm, đối với các mặt hàng trọng điểm để đảm bảo hiệu quả.

Đặc biệt, đơn vị tập trung giám sát, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chứa trữ hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn sử dụng trong các khu công nghiệp; kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc trên môi trường thương mại điện tử và lưu thông trên thị trường.

Trong đó, các mặt hàng được lưu ý sát sao là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm, gia súc, gia cầm, động vật, sản phẩm động vật.

Đồng thời, Sở Công Thương TP.HCM khuyến nghị người dân cùng tham gia phát hiện, tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn sử dụng.

Về mặt hàng sữa, sản phẩm yến, Sở tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề năm 2025. Sắp tới, trên địa bàn cũng tăng cường giám sát thị trường dịp Tết Trung thu; đồng thời thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026...