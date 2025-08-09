Bắt giữ nhiều lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam đi Mỹ

Cục Hải quan cho biết đã phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng xuất khẩu các sản phẩm như tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

Ngày 8/8, Cục Hải quan thông tin về tình trạng hàng nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang diễn biến phức tạp.

Trong nội địa, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn công khai ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, nhất là với nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, như thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng...

Các đối tượng lợi dụng các tuyến, địa bàn ở trên biển và đường bộ để buôn lậu và gian lận thương mại. Trong đó, tuyến biển vẫn chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 899 vụ chiếm 50,2% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Hàng hóa tập trung chủ yếu qua các cảng biển quan trọng như: Vạn Gia, Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, VICT, Cái Mép...

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng dầu diesel, than cám, mỹ phẩm, thực phẩm diễn ra tại một số khu vực vùng biển Đông Bắc, miền Trung. Các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp và dài, vùng nước rộng lớn, thời gian cao điểm để vận chuyển trái phép hàng hoá các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, thủy sản, con giống, gia cầm, than, xăng dầu, mỹ phẩm... Điển hình là các vụ việc phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng xuất khẩu (gồm các mặt hàng như tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp) có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

Lực lượng Hải quan phát hiện nhiều lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam xuất sang Mỹ.

Tuyến đường bộ, theo Cục Hải quan, trong tháng 7 đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ 669 vụ tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia. Các đối tượng lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu; chính sách ưu đãi cho cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các mặt hàng cấm, hàng có trị giá cao như ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại di động...

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy từ ngày 15/6 đến 14/7, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 1.790 (tăng 194 vụ, tương đương 11,7%) so với cùng kỳ năm trước; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 1.481 tỷ đồng .

Từ đầu năm đến giữa tháng 7, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 15.095 tỷ đồng ; đồng thời khởi tố 10 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan cho biết tổng kim ngạch thương mại trong 7 tháng đạt 514,7 tỷ USD (tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 262,4 tỷ USD (tăng 14,8%) và nhập khẩu đạt 252,2 tỷ USD (tăng 17,9%). Thặng dư thương mại đạt 10,2 tỷ USD , giảm 30,3%.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tính đến hết tháng 7 đạt 261.376 tỷ đồng , tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.