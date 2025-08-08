Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Putin

  • Thứ sáu, 8/8/2025 18:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Washington và Moscow được cải thiện, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình . Ảnh: Reuters

Ngày 8/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông bày tỏ vui mừng khi thấy Nga và Mỹ vẫn duy trì đối thoại, bất chấp những bất đồng sâu sắc. Thông tin được đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cùng ngày.

“Trung Quốc mong muốn Nga và Mỹ tiếp tục giữ liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Ukraine”, Chủ tịch Tập phát biểu trong cuộc trao đổi với ông Putin, theo CCTV.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh vẫn kiên định vai trò là bên thúc đẩy đối thoại và hòa bình giữa Nga và Ukraine - một thông điệp mà Trung Quốc nhiều lần khẳng định trên trường quốc tế.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần sau, dù chưa rõ địa điểm và thời gian cụ thể. Tổng thống Putin ngày 7/8 cho biết Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một trong những địa điểm phù hợp để tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Phương Linh

điện đàm Nga Trung Quốc Tập Cận Bình ông Putin xung đột Ukraine ông Trump

