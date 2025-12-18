Chủ tịch Miss Universe bị truy nã

Raúl Rocha Cantú, chủ sở hữu Miss Universe, đang bị truy nã vì cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Nhà chức trách hiện không xác định được tung tích của ông.

Raúl Rocha Cantú, hiện là chủ sở hữu cuộc thi Miss Universe, đang bị truy nã vì liên quan đến các cáo buộc về tội phạm có tổ chức.

Cụ thể, theo hồ sơ do Latinus tiếp cận, lệnh bắt đối với Raúl Rocha Cantú được một thẩm phán liên bang tại bang Querétaro phê chuẩn vào ngày 15/12/2025. Ông bị cáo buộc tham gia tội phạm có tổ chức với mục đích thực hiện các hành vi buôn bán vũ khí và nhiên liệu.

Tài liệu của tòa án nêu rõ, địa chỉ cư trú mà Rocha Cantú cung cấp trong hồ sơ không phải nơi ông sinh sống, thậm chí chưa từng lưu trú. Theo FGR, đây là một địa chỉ không hợp lệ, được cho là nhằm tránh bị cơ quan chức năng xác định vị trí.

FGR cũng cho biết hiện không xác định được tung tích của Rocha Cantú. Theo lập luận của cơ quan công tố, ông thường xuyên di chuyển ra nước ngoài và có nguy cơ cao không quay trở lại lãnh thổ Mexico, từ đó né tránh sự truy cứu của pháp luật.

Hình ảnh ông Raúl Rocha Cantú. Ảnh: Latinus.

Ngoài ra, hồ sơ điều tra cho rằng các mối quan hệ bị nghi ngờ với tội phạm có tổ chức đã giúp Rocha Cantú tiếp cận và sử dụng các giấy tờ giả mạo, nhằm che giấu hoặc thay đổi danh tính trong quá trình xuất nhập cảnh.

Đáng chú ý, trước khi bị phát lệnh bắt, Raúl Rocha Cantú từng được xếp vào diện nhân chứng được bảo vệ trong một số vụ việc liên quan. Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, ông hiện đã chuyển sang tư cách bị can bị truy nã theo lệnh bắt của tòa án liên bang Mexico.

Raúl Rocha Cantú từng là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, giữ nhiều vị trí trong các tổ chức kinh tế, ngoại giao và năng lượng tại Mexico. Từ năm 2024, ông trở thành đồng sở hữu và điều hành cuộc thi Miss Universe, phụ trách khu vực châu Mỹ, trong bối cảnh cuộc thi này liên tục vướng tranh cãi về tài chính, quản trị và đánh giá.

Quá khứ của Rocha Cantú cũng từng gây chú ý khi ông bị điều tra liên quan đến các sòng bạc và vụ cháy Casino Royale năm 2011, dù ông nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc. Hiện nay, Miss Universe đối mặt khủng hoảng kép khi Rocha Cantú bị truy tố hình sự, còn đồng sở hữu Anne Jakkaphong Jakrajutatip cũng vướng rắc rối pháp lý tại Thái Lan.