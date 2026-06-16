Chủ tịch Coteccons: Chúng tôi không xem Vincons là đối thủ

Trước lo ngại về áp lực cạnh tranh khi Vingroup thành lập VinCons, Chủ tịch Coteccons khẳng định hai bên không phải đối thủ trực tiếp và hiện vẫn cùng triển khai nhiều dự án lớn.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons tại buổi đối thoại với cổ đông. Ảnh: CTD.

Việc Vingroup thành lập công ty xây dựng VinCons thời gian qua đã làm dấy lên nhiều câu hỏi từ nhà đầu tư về áp lực cạnh tranh đối với CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) - một trong những tổng thầu lớn nhất Việt Nam và cũng là đối tác lâu năm của tập đoàn này.

"So sánh không hợp lý"

Tại buổi đối thoại với cổ đông mới đây, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, khẳng định doanh nghiệp không xem VinCons là đối thủ.

"VinCons thực ra không phải là một sự so sánh hợp lý. Coteccons có lịch sử hình thành và phát triển lâu hơn rất nhiều, trong khi VinCons chỉ mới thành lập", ông Bolat nói, đồng thời đánh giá VinCons là doanh nghiệp trẻ nhưng có năng lực tốt. Trên thực tế, hai bên hiện vẫn đang cùng tham gia triển khai một số dự án và không cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Chia sẻ thêm về câu chuyện này, ông Nguyễn Trí Thiện, Phó tổng giám đốc Coteccons cho rằng việc chủ đầu tư thành lập đơn vị xây dựng riêng là diễn biến bình thường của thị trường.

Theo ông, Vingroup là khách hàng chiến lược của Coteccons trong nhiều năm qua. Khối lượng công việc mà doanh nghiệp thực hiện cho tập đoàn này liên tục gia tăng qua từng năm và hai bên đã cùng triển khai nhiều dự án quy mô lớn.

"Việc chủ đầu tư thành lập thêm đơn vị xây dựng để cùng triển khai dự án, đáp ứng mục tiêu phát triển và tránh bỏ lỡ cơ hội kinh doanh là điều hoàn toàn bình thường", ông nói.

Ông nhấn mạnh Coteccons vẫn đang đảm nhận nhiều dự án lớn của Vingroup. Trong đó, dự án sân vận động PVF được ông Thiện đánh giá là công trình có quy mô rất lớn và tiến độ thi công đặc biệt gấp rút. Sau khoảng 3,5 tháng triển khai, phần kết cấu bê tông cốt thép của dự án đã gần hoàn thành.

Theo lãnh đạo Coteccons, lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của doanh nghiệp không nằm ở mức giá mà đến từ hệ thống vận hành, văn hóa an toàn và khả năng thu hút, giữ chân người lao động. Đây là những nền tảng được công ty gây dựng trong nhiều năm, trở thành lợi thế khác biệt mà đối thủ khó có thể sao chép.

"Chúng tôi xây dựng một môi trường mà người lao động đến làm việc an toàn và ra về vui vẻ. Đó là sản phẩm mà Coteccons đã tạo dựng trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới", ông Thiện nhấn mạnh.

Không định hướng trở thành chủ đầu tư bất động sản

Bên cạnh câu chuyện VinCons, một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cổ đông là khả năng Coteccons mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, ông Bolat khẳng định đây không phải hướng đi mà doanh nghiệp theo đuổi.

"Một trong những triết lý cốt lõi của Coteccons là không cạnh tranh với khách hàng của mình. Nếu chúng tôi thành lập công ty bất động sản hoặc trở thành chủ đầu tư phát triển dự án thì điều đó đồng nghĩa với việc vi phạm chính triết lý này", ông nói.

Theo Chủ tịch Coteccons, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào những năng lực cốt lõi gồm kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án và năng lực tổ chức thi công.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, Coteccons có thể tận dụng các năng lực này để tham gia sâu hơn vào các dự án PPP, phát triển hạ tầng giao thông, trung tâm dữ liệu, cầu, đường, cao tốc hoặc các công trình quy mô lớn khác.

Ông Bolat cho rằng những dự án mà Coteccons đang thực hiện cùng các tập đoàn lớn như Vingroup, Masterise hay Sun Group đều có độ phức tạp rất cao, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên cùng lúc.

"Những dự án này không chỉ cần năng lực của một doanh nghiệp mà cần nhiều đơn vị cùng làm việc với nhau dưới kỷ luật rất nghiêm ngặt, từ quản trị tài chính, chất lượng đến an toàn", ông nói.

Theo lãnh đạo Coteccons, khi tham gia các dự án cùng những chủ đầu tư lớn, doanh nghiệp luôn xem mình là một phần của cùng hệ sinh thái thay vì mối quan hệ giữa các bên độc lập.

"Coteccons, chủ đầu tư và các nhà thầu phụ đều là một đội. Chúng tôi cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất là bàn giao dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất", ông Bolat nhấn mạnh.