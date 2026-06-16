TP.HCM mở rộng Khu Công nghệ cao thêm gần 195 ha

Khu Công nghệ cao TP.HCM được mở rộng thêm gần 195 ha tại phường Long Phước, phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, thử nghiệm sản phẩm và thu hút đầu tư.

Một phần Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định về việc mở rộng và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Theo đó, Khu Công nghệ cao TP.HCM được mở rộng thêm gần 195 ha tại phường Long Phước. Khu vực này là một phần của Khu Công nghệ cao TP.HCM, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược; sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hình thành từ hoạt động nghiên cứu; đồng thời hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

UBND TP.HCM được giao chủ trì triển khai việc đầu tư xây dựng, phát triển và quản lý Khu Công nghệ cao sau mở rộng; bảo đảm nguồn lực về vốn và nhân lực, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả đầu tư, hoạt động của khu.

Thành phố cũng phải tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và xác định ranh giới, vị trí khu vực mở rộng Khu Công nghệ cao TP.HCM đảm bảo thống nhất với vị trí và quy mô diện tích đã được quy định.

Quy chế mới áp dụng đối với toàn bộ Khu Công nghệ cao TP.HCM, bao gồm khu vực hiện hữu được thành lập theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg và khu vực mở rộng.

Theo quy chế, Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng công nghệ hiện đại, đồng bộ, thông minh, thân thiện với môi trường, bảo đảm kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận. Riêng khu vực mở rộng được định hướng phát triển theo mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.

Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm công nghệ cao, khu vực mở rộng còn được triển khai các mô hình thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm và chính sách mới; thúc đẩy hoạt động ươm tạo, liên kết đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Khu vực này cũng được định hướng hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực trọng điểm như vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Đồng thời, khu công nghệ cao sẽ kết nối để phát triển các cụm liên kết ngành, dẫn dắt hoạt động nghiên cứu - phát triển, thúc đẩy mô hình cộng sinh công nghiệp và tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu.

Theo định hướng, đây sẽ là hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP.HCM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Việc đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao phải đảm bảo tuân thủ đúng định hướng, mục tiêu phát triển; tính chất, chức năng, nhiệm vụ; các ngành, lĩnh vực ưu tiên; các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại pháp luật về công nghệ cao, pháp luật có liên quan.

Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được quy định tại pháp luật về công nghệ cao và pháp luật khác có liên quan, UBND TP.HCM được giao ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, biện pháp và bố trí nguồn lực để thu hút, hỗ trợ các dự án đầu tư, các hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Khu Công nghệ cao đảm bảo đúng quy định.