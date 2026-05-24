VSIP làm khu công nghệ cao 6.000 tỷ ở Ninh Bình

Dự án Khu Công nghệ cao Hà Nam tại Ninh Bình do VSIP đầu tư có quy mô hơn 628 ha, tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2026.

VSIP là liên doanh giữa Becamex IDC và Sembcorp Development Ltd. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND tỉnh Ninh Bình mới đây đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) có trụ sở tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là liên doanh giữa Becamex IDC và Sembcorp Development Ltd, trong đó doanh nghiệp Singapore nắm 51% cổ phần.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, với quy mô sử dụng đất khoảng 628 ha, triển khai tại các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý. Tổng vốn đầu tư dự án gần 5.990 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 900 tỷ đồng , còn lại hơn 5.090 tỷ đồng là vốn huy động.

Bản đồ quy hoạch Khu công nghệ cao Hà Nam. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến quý II/2032, với thời gian xây dựng trong vòng 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu quá trình triển khai phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và công nghệ cao; đồng thời thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện và thủ tục liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án. Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch và mục tiêu phát triển khu công nghệ cao của tỉnh.

Các sở, ngành và UBND các xã Trần Thương, Nhân Hà, Nam Lý có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kết nối và các thủ tục liên quan theo quy định.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.