Người Việt ngày càng chuộng bia lon 'lùn' 250 ml, điều gì đang xảy ra?

Thay vì chạy theo xu hướng cao cấp hóa, thực tế người tiêu dùng Việt Nam đang chuyển sang lựa chọn những lon bia dung tích nhỏ hơn.

Dòng bia 250 ml đang là động lực tăng trưởng mới của Sabeco. Ảnh: SAB.

Vừa qua, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II.

Theo báo cáo của Chứng khoán Vietcap, ban lãnh đạo Sabeco đánh giá dòng sản phẩm bia dung tích 250 ml đang nổi lên như động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp, phản ánh xu hướng thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng ưu tiên "vừa túi tiền"

Theo Sabeco, thị trường bia đang chứng kiến sự dịch chuyển từ lon 330 ml truyền thống sang lon 250 ml.

Điều đáng chú ý là doanh nghiệp không cho rằng xu hướng này xuất phát từ nhu cầu sử dụng các sản phẩm cao cấp hơn. Thay vào đó, nguyên nhân chính đến từ khả năng chi trả của người tiêu dùng hiện nay.

Để đón đầu xu hướng, Sabeco đã liên tiếp tung ra nhiều sản phẩm dung tích 250 ml. Trong đó, Saigon Chill 250 ml ra mắt từ tháng 7/2025 ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 3 chữ số so với cùng kỳ. Đến tháng 4 năm nay, hãng tiếp tục giới thiệu 333 Pilsner 250 ml và cũng đạt mức tăng trưởng sản lượng gần 3 chữ số chỉ sau vài tháng bán ra.

Tháng 6 vừa qua, Sabeco tiếp tục bổ sung Bia Saigon Export Premium 250 ml vào danh mục sản phẩm. Đây là lần đầu doanh nghiệp đưa quy cách 250 ml xuống phân khúc phổ thông sau thành công của các dòng cao cấp.

Ban lãnh đạo cho biết đang tiếp tục cân nhắc mở rộng thêm các sản phẩm lon 250 ml ở phân khúc phổ thông nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Hiện đóng góp của các dòng sản phẩm 250 ml vào tổng sản lượng vẫn còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, các sản phẩm này mang lại biên lợi nhuận trên mỗi lít cao hơn so với lon dung tích lớn, qua đó được kỳ vọng sẽ hỗ trợ khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đối thủ đã đi trước

Sabeco cũng thừa nhận việc chậm tham gia phân khúc lon 250 ml là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách thị phần với đối thủ nới rộng sau mùa Tết.

Theo doanh nghiệp, trong dịp Tết, danh mục sản phẩm của Sabeco tập trung nhiều ở phân khúc phổ thông nên chưa thực sự phù hợp với nhu cầu mua làm quà tặng. Trong khi đó, các đối thủ đã sớm phát triển các dòng lon 250 ml - phân khúc mà thị trường đang chuyển dịch mạnh.

Tuy vậy, khoảng cách thị phần đã được thu hẹp trong quý II sau khi Sabeco đẩy mạnh danh mục sản phẩm mới. Doanh nghiệp cũng dẫn nghiên cứu của bên thứ ba cho biết Bia Sài Gòn vẫn là thương hiệu bia số một tại Việt Nam xét theo sản lượng tiêu thụ.

SABECO ĐÃ HOÀN THÀNH MỘT NỬA KẾ HOẠCH 2026 KQKD hàng năm của Sabeco Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 10K 20K 30K 40K 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 2021 Doanh thu thuần 26.374 2022 Doanh thu thuần 34.979 2023 Doanh thu thuần 30.461 2024 Doanh thu thuần 31.872 2025 Doanh thu thuần 25.888 6T/2026 Doanh thu thuần 13.345 2021 Lợi nhuận sau thuế 3.929 2022 Lợi nhuận sau thuế 5.500 2023 Lợi nhuận sau thuế 4.255 2024 Lợi nhuận sau thuế 4.495 2025 Lợi nhuận sau thuế 4.573 6T/2026 Lợi nhuận sau thuế 2.488 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Ở góc độ thị trường, doanh nghiệp ghi nhận kênh bán lẻ truyền thống đang phục hồi sau những gián đoạn của năm ngoái do quy định hóa đơn điện tử khiến nhiều hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động. Đây vẫn là kênh phân phối có biên lợi nhuận cao nhất của Sabeco nhờ mô hình chai tái sử dụng.

Trong khi đó, kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử tăng trưởng nhanh hơn về doanh thu nhưng biên lợi nhuận thấp hơn.

Đáng chú ý, giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử B2C của Sabeco tăng 109% trong 6 tháng đầu năm. Doanh nghiệp hiện là thương hiệu bia dẫn đầu trên Shopee và Lazada, đồng thời lần đầu tiên vươn lên vị trí số một tại kênh bán lẻ hiện đại vào tháng 4.

Dù chưa đưa ra dự báo cụ thể cho cả năm, ban lãnh đạo Sabeco bày tỏ sự lạc quan đối với nửa cuối năm nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong tháng 7, sức tiêu thụ mùa hè tích cực và kỳ vọng các giải đấu bóng đá khu vực sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng bia.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý áp lực chi phí sinh hoạt vẫn là yếu tố cần theo dõi vì có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.