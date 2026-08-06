Nguy cơ trễ chuyến bay vì mưa dông ở miền Bắc

Mưa dông diện rộng tại miền Bắc khiến nhiều chuyến phải bay chờ, điều chỉnh kế hoạch khai thác. Sân bay Nội Bài nhiều lần tạm dừng tiếp nhận máy bay đến để đảm bảo an toàn.

Thời tiết xấu ở sân bay Nội Bài chiều 5/8. Ảnh: NIA.

Đợt mưa dông diện rộng tại khu vực miền Bắc trong ngày 5/8 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác hàng không, khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh kế hoạch khai thác, đặc biệt tại sân bay Nội Bài, theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Theo Trung tâm Khí tượng Hàng không Nội Bài (AMO Nội Bài), thời tiết xấu khiến sân bay Nội Bài liên tục phải áp dụng các biện pháp điều tiết luồng không lưu (ATFM), thậm chí nhiều lần tạm dừng tiếp nhận tàu bay đến nhằm đảm bảo an toàn khai thác.

Nguyên nhân được xác định là do dải áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 3 (Kujira) trên Biển Đông kết hợp với vùng xoáy áp thấp phát triển từ mặt đất lên độ cao khoảng 5.000 m. Sự tương tác của các hình thái thời tiết này tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh, làm gia tăng cường độ và phạm vi ảnh hưởng của mưa dông tại khu vực Bắc Bộ.

Theo AMO Nội Bài, thời điểm mưa dông xuất hiện cũng trùng với khung giờ có mật độ khai thác bay cao nhất trong ngày, khiến Nội Bài trở thành sân bay chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mưa dông cường độ mạnh kéo dài từ 14h44 đến 17h18. Trong khoảng thời gian này, tầm nhìn liên tục giảm xuống dưới 1 km, có thời điểm chỉ còn 600-800 m, thấp hơn tiêu chuẩn khai thác của sân bay. Các vùng mây đối lưu lớn bao phủ khu vực đường cất hạ cánh cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

Không chỉ Nội Bài, nhiều sân bay khác tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ cũng chịu tác động của thời tiết xấu.

Tại Cát Bi, mưa rào và dông trong buổi trưa và chiều khiến tầm nhìn có thời điểm giảm còn 600 m.

Sân bay Điện Biên ghi nhận mưa lớn trong buổi chiều, tầm nhìn thấp nhất khoảng 650 m, dưới tiêu chuẩn khai thác. Trong khi đó, Thọ Xuân có mưa dông vừa với tầm nhìn thấp nhất khoảng 3.500 m. Hai sân bay Vinh và Đồng Hới chỉ xuất hiện mưa nhỏ rải rác, tầm nhìn vẫn duy trì trên 10 km.

AMO Nội Bài đánh giá đây là một trong những đợt mưa dông diện rộng có cường độ mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bay tại miền Bắc trong mùa mưa năm 2026. Đơn vị dự báo thời tiết bất lợi còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 7/8.

Theo cơ quan khí tượng hàng không, dù các hình thái thời tiết có thể được dự báo từ sớm, mức độ ảnh hưởng tại từng sân bay vẫn cần được cập nhật liên tục do các vùng mây đối lưu hình thành và di chuyển rất nhanh.

Thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời là cơ sở để kiểm soát viên không lưu, các hãng hàng không và Trung tâm Quản lý luồng không lưu phối hợp triển khai các biện pháp điều tiết, góp phần đảm bảo hoạt động bay an toàn và hiệu quả.