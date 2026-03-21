Chủ cũ Inter Milan vỡ nợ

Zhang Jindong, cựu ông chủ Inter Milan, mất toàn bộ tài sản cá nhân trong quá trình tái cấu trúc khoản nợ gần 30 tỷ euro.

Zhang Jindong từng tạo dấu ấn tại Inter Milan.

Zhang Jindong từng đứng sau giai đoạn thành công của Inter Milan, song đang trở thành biểu tượng cho cú sụp đổ tài chính lớn tại Trung Quốc. Nhà sáng lập Suning được xác nhận mất toàn bộ tài sản cá nhân trong quá trình tái cấu trúc nợ khổng lồ của tập đoàn.

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, kế hoạch tái cơ cấu liên quan đến Suning và 38 công ty thành viên được Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Kinh hoàn tất, với Tổng giá trị lên tới 238,7 tỷ nhân dân tệ (gần 30 tỷ euro). Để giải quyết khoản nợ này, Zhang buộc phải dùng toàn bộ tài sản cá nhân làm đảm bảo.

Bất động sản, cổ phần, tài sản tài chính và cả bộ sưu tập nghệ thuật đều bị đem ra bán đấu giá hoặc chuyển nhượng. Toàn bộ số tiền thu về được dùng để thanh toán cho các chủ nợ. Hệ quả là Zhang gần như không còn bất kỳ tài sản tự do nào, khi phần còn lại đã được chuyển vào quỹ tín thác.

Sự sụp đổ này bắt nguồn từ chiến lược mở rộng quá nhanh của Suning trong giai đoạn 2016-2020. Tập đoàn huy động hơn 180 tỷ nhân dân tệ thông qua vay ngân hàng và trái phiếu, trong đó nhiều khoản có bảo lãnh cá nhân từ Zhang.

Đại dịch năm 2020 khiến doanh thu lao dốc, hệ thống tài chính bị tắc nghẽn và khoản lỗ vượt 40 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021. Dù từng nỗ lực bán tài sản để cứu vãn tình hình, cấu trúc nợ phức tạp khiến mọi giải pháp trở nên vô hiệu. Những tài sản giá trị nhất của Zhang, từ biệt thự cao cấp đến các tác phẩm nghệ thuật, đều lần lượt bị thanh lý.

Zhang mất quyền kiểm soát Inter Milan vào tháng 5/2024 sau khi Suning không thể trả khoản vay lớn cho Oaktree Capital Management. Quỹ đầu tư này kích hoạt điều khoản thu giữ tài sản thế chấp và tiếp quản CLB.

Highlights U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản Đêm 24/1, U23 Trung Quốc gục ngã với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á 2026.