'Bom xịt' đắt đỏ nhất lịch sử giải Trung Quốc

Cựu tiền đạo Carlos Tevez hưởng đãi ngộ hậu hĩnh tại Shanghai Shenhua nhưng màn trình diễn không như kỳ vọng.

Năm 2016, Tevez là một trong nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới chuyển đến thi đấu tại Chinese Super League, thời điểm bóng đá Trung Quốc chi mạnh tay để thu hút các cầu thủ danh tiếng. Tháng 12 cùng năm, tiền đạo người Argentina ký hợp đồng với Shanghai Shenhua trong thương vụ gây chấn động thị trường chuyển nhượng.

Theo nhiều nguồn tin khi đó, Tevez nhận mức lương lên tới khoảng 615.000 bảng mỗi tuần, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Với mức thu nhập này, chân sút người Argentina có thể kiếm tới khoảng 32 triệu bảng trong vòng một năm thi đấu tại Trung Quốc.

Thậm chí, một số nguồn còn cho rằng thu nhập của anh có thể lên đến 650.000 bảng mỗi tuần, dù chính Tevez sau này khẳng định con số bị phóng đại.

Tuy nhiên, trái ngược với mức đãi ngộ trên trời, màn trình diễn của Tevez tại Shanghai Shenhua lại gây thất vọng. Trong toàn bộ quãng thời gian khoác áo đội bóng Thượng Hải, anh chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 20 trận trên mọi đấu trường.

Phong độ kém thuyết phục của Tevez khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ. Khi đó, HLV Wu Jingui thậm chí từng công khai nhận xét tiền đạo này bị thừa cân và không đạt thể trạng đủ tốt để ra sân thi đấu.

Không chỉ vậy, Tevez còn gây tranh cãi khi bị bắt gặp đi nghỉ cùng gia đình tại công viên giải trí trong lúc đội thi đấu, với lý do được cho là "chấn thương". Một số nguồn tin tại Anh cũng cho biết tiền đạo người Argentina không thật sự quen với ẩm thực địa phương và phải tìm cách ăn uống riêng.

Sau quãng thời gian không thành công tại Trung Quốc, Tevez rời Shanghai Shenhua và trở lại đội bóng thời niên thiếu Boca Juniors vào tháng 1/2018. Khi trở về Argentina, anh từng hài hước chia sẻ rằng quãng thời gian ở Trung Quốc giống như "một kỳ nghỉ dài" trước khi quay lại Boca.

Tevez tiếp tục thi đấu thêm vài năm trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2022. Đỉnh cao sự nghiệp của anh đến khi còn thi đấu tại Premier League trong màu áo MU và Man City.

