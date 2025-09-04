Chủ chuỗi bán hoa Dalat Hasfarm vừa chốt thương vụ hơn 4.600 tỷ

Công ty mẹ Dalat Hasfarm tính chi hơn 4.600 tỷ đồng thâu tóm 100% Lynch Group (Australia), hướng tới xây dựng doanh nghiệp hoa tươi hàng đầu châu Á.

Hasfarm Holdings là đơn vị vận hành chuỗi Dalat Hasfarm. Ảnh: Dalat Hasfarm.

Hasfarm Holdings Limited - công ty mẹ của chuỗi hoa tươi Dalat Hasfarm - vừa ký thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Lynch Group Holdings Limited, doanh nghiệp hoa niêm yết trên sàn chứng khoán ASX (Australia), thông qua hình thức sáp nhập theo đề án.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD ( 1,46 USD ) cho mỗi cổ phiếu, chưa tính cổ tức được phép chi trả trước đó. Tổng giá trị thương vụ ước khoảng 270 triệu AUD ( 176 triệu USD ), tương đương hơn 4.650 tỷ đồng . Hiện giao dịch vẫn đang chờ sự chấp thuận của cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập khẳng định phương án có lợi nhất cho nhà đầu tư.

Đại diện Hasfarm Holdings cho biết sau khi hoàn tất, thương vụ hợp nhất này sẽ tạo nên doanh nghiệp hoa tươi hàng đầu châu Á, đồng thời nằm trong nhóm lớn nhất thế giới, với hệ thống sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, cùng khả năng tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Australia.

Doanh nghiệp cũng nhận định sẽ hỗ trợ Lynch tạo dựng nền tảng sản xuất, phân phối và logistics, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra lợi thế về chi phí sản xuất theo quy mô, đồng thời tạo sự ổn định cho nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng.

Hoạt động của Hasfarm Holdings cũng sẽ giúp Lynch ổn định nguồn cung, đặc biệt cho các nhà bán lẻ và người tiêu dùng tại Australia.

Phía Lynch cũng bày tỏ sự ủng hộ. Ông Peter Clare, Thành viên HĐQT độc lập cho biết HĐQT đã xem xét kỹ lưỡng các yếu tố chiến lược, tài chính và vận hành trước khi đi đến thống nhất.

"Đề nghị mua lại hoàn toàn bằng tiền mặt mang lại thanh khoản ở mức giá cao hơn giá cổ phiếu gần đây, đồng thời đảm bảo giá trị cho cổ đông, trong khi vẫn ghi nhận tiềm năng dài hạn của Lynch dưới quyền sở hữu của Hasfarm", ông nói.

Hasfarm Holdings do ông Thomas Hooft (Hà Lan) sáng lập năm 1994, hiện có trụ sở chính tại Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng thời là đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng hoa tươi Dalat Hasfarm. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, hiện do ông Adrianus Anthonius Maria (Hà Lan) điều hành.

Hoạt động chính của Hasfarm gồm phân phối ngọn giống, hoa cắt cành, hoa chậu... tại Việt Nam và xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia. Trong đó, thị trường nội địa hiện chiếm một nửa doanh thu.

Hasfarm đang sở hữu hơn 200 ha nhà kính, khoảng 4.000 nhân viên, cùng các công ty liên kết tại Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc và Indonesia. Riêng tại Việt Nam, Dalat Hasfarm vận hành 22 cửa hàng bán lẻ và hơn 250 quầy tại siêu thị.

Cuối năm ngoái, Hasfarm Holdings nhận vốn đầu tư từ Texas Pacific Group (TPG) - công ty đầu tư tư nhân có trụ sở tại Mỹ. Theo thỏa thuận, Hasfarm được định giá khoảng 500 triệu USD .

Bình luận về thương vụ thâu tóm Lynch Group, ông Joel Thickins, Đồng giám đốc TPG châu Á cho rằng đây là bước đi đúng hướng. "Đề xuất mua lại Lynch phù hợp với chiến lược của TPG trong việc xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, dựa trên chuyên môn và quy mô khu vực. Từ khi đầu tư vào Hasfarm, chúng tôi đã tìm kiếm cơ hội sáp nhập như Lynch để xây dựng một nền tảng hoa tươi lớn mạnh tại trung tâm tăng trưởng toàn cầu", ông nói.