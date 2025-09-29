Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chồng thẫn thờ kể khoảnh khắc vợ bị lũ cuốn khi ra bến xe về quê

  • Thứ hai, 29/9/2025 07:07 (GMT+7)
Trên chuyến xe đưa thi thể vợ từ TP Huế về quê ở Thanh Hóa lo hậu sự, anh Nguyễn Duy Hùng run run nhớ lại thời khắc bất lực nhìn vợ bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Sáng 28/9, thi thể chị Dương Thị H. (quê SN 1990, quê Thanh Hóa) được tìm thấy sau khi mất tích giữa dòng nước dữ khi ra bến xe về quê chiều 27/9. Thi thể chị Dương Thị H. đã được đưa về quê ở Thanh Hoá trên chuyến xe miễn phí của "Độ 0 đồng SOS75 Huế" để lo hậu sự.

Lu cuon vo bao Bualoi anh 1

Anh Nguyễn Duy Hùng gào khóc "anh không cứu được em" lúc thi thể vợ được tìm thấy khiến nhiều người chứng kiến ứa nước mắt. Ảnh: Nhật Hoàng.

Trên chuyến xe đưa thi thể vợ về quê, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) thẫn thờ, run run kể lại ngày định mệnh khiến hai vợ chồng phải âm dương cách biệt.

"Chiều 27/9, hai vợ chồng tôi đi bộ từ nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh ra bến xe phía Nam TP Huế để đón xe về quê. Lúc đi thì nước ngập chỉ đến bắp đùi nhưng được một đoạn thì nước ở đâu xoáy đến, lên đến ngực, cuốn hai vợ chồng xuống ruộng sâu. Tôi chỉ nghe tiếng vợ gọi 'anh ơi cứu em' nhưng tôi không biết bơi, đuối sức, mò không thấy vợ rồi sau đó tôi cũng trôi theo dòng nước...", anh Nguyễn Duy Hùng rưng rưng.

Trôi được một đoạn, anh Hùng bám được vào bụi cỏ rồi bò mãi mới vào được nhà một người dân. Nhưng lúc này trong nhà chỉ có một cụ già tuổi đã cao, sức yếu nên cũng không thể giúp đỡ hay kêu người đến giúp anh Hùng được.

Quá mệt, không còn sức để nói, anh Hùng nằm nghỉ cho đến khi đỡ mệt mới mượn điện thoại kêu gọi sự giúp đỡ. Khoảng 5-7 phút sau thì có lực lượng cứu hộ vào ứng cứu.

Lu cuon vo bao Bualoi anh 2

Trên chuyến xe chở thi thể vợ về quê, anh Hùng thẫn thờ kể lại thời khắc kinh hoàng.

"Lực lượng cứu hộ sau đó cũng cử thợ lặn để tìm kiếm vợ tôi nhưng không có kết quả. Khoảng đến 5-6 h sáng 28/9 khi bớt mưa, nước rút thì người dân mới phát hiện thi thể vợ tôi nằm cách vị trí gặp nạn chỉ tầm 500 mét, bị mắc vào bụi cây...", anh Hùng cho biết.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/9, chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hóa) cùng chồng là anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) lội lụt từ nhà trọ ở kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ra bến xe về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt, vợ chồng anh trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi, anh Hùng may mắn thoát nạn còn chị H. bị lũ cuốn mất tích.

Lu cuon vo bao Bualoi anh 3

Lực lượng thuộc Công an TP Huế đã rất nỗ lực trong việc ứng cứu và tìm kiếm chị Dương Thị H.

Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời mưa bão, nước ngập sâu nên việc tìm kiếm không có kết quả. Mãi đến sáng sớm 28/9, khi nước rút, thi thể chị H. mới được phát hiện.

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Bão tác động đất liền rất lâu sau khi đổ bộ, mưa to gió lớn kéo dài

Đến 7h sáng nay (29/9), sau hơn 12 tiếng gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền, tâm bão Bualoi vẫn đang ở đang trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

3 giờ trước

Showroom ôtô thuê 14 xe tải xếp hàng chắn bão số 10

Trước giờ bão số 10 đổ bộ, phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) mất điện diện rộng. Một showroom ôtô đã thuê 14 xe tải, xe khách xếp thành bức tường kiên cố để bảo vệ cơ sở kinh doanh.

10 giờ trước

Cá voi ‘khủng’ dài 10 m dạt vào đặc khu Lý Sơn giữa bão số 10

Giữa sóng to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một xác cá voi “khủng” dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ.

12 giờ trước

12 nguoi o Quang Tri mat tich trong bao so 10 hinh anh

12 người ở Quảng Trị mất tích trong bão số 10

6 phút trước 09:21 29/9/2025

0

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 29/10, bão số 10 đã gây mưa to gió lớn trên địa bàn, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều người mất tích.

