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Giải trí

Chồng Taylor Swift từng muốn cưới Katy Perry

  • Thứ ba, 7/7/2026 08:37 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây 10 năm, Travis Kelce trả lời truyền thông rằng anh muốn lên xe hoa với nữ ca sĩ "Dark Horse".

Theo Daily Mail, cuộc phỏng vấn của Travis Kelce với AfterBuzz TV cách đây 1 thập kỷ đang được dân mạng đào lại, thu hút sự quan tâm. Cụ thể, năm 2016, ngôi sao của đội bóng Kansas City Chiefs từng bày tỏ sự yêu thích dành cho nữ ca sĩ Katy Perry, hơn là Taylor Swift - người vừa trở thành vợ của anh.

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Travis Kelce trong cuộc phỏng vấn cách đây tròn 1 thập kỷ. Ảnh: AfterBuzz TV.

Trong đoạn video được cắt từ cuộc phỏng vấn, Travis tham gia trò chơi "Kiss, Marry, Kill" (Hôn, Cưới, Giết) và phải đưa ra lựa chọn giữa Taylor Swift, Katy Perry và Ariana Grande. Sau một hồi suy nghĩ, Travis quyết định sẽ hôn Taylor Swift và cưới Katy Perry.

"Taylor thì để hôn, còn Katy Perry sẽ là người để cưới", Travis đưa ra lựa chọn khi đó. Đoạn clip trả lời phỏng vấn này của Travis Kelce đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thích thú khi quyết định của anh hiện tại trái ngược với lựa chọn cách đây một thập kỷ.

Thực tế, Katy Perry và Taylor Swift từng có mối bất hòa gay gắt. Thậm chí, Taylor còn sáng tác ca khúc Bad Blood phát hành năm 2015 lấy cảm hứng từ mâu thuẫn giữa hai người. Theo nhiều nguồn tin, xung đột bắt nguồn từ việc Katy bị cho là đã cố gắng mời một số vũ công của Taylor về đội mình, khiến chuyến lưu diễn của Taylor bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, hai ngôi sao âm nhạc hiện tại đã làm hòa, gác lại mâu thuẫn quá khứ. Tháng 1 năm nay, Katy dành nhiều lời khen cho buổi hòa nhạc của Taylor tại Sydney, Australia. Cô chia sẻ: "Tôi đã gặp Taylor. Chúng tôi có dịp trò chuyện và tôi rất yêu quý cô ấy".

Mới đây, tối 3/7 (giờ địa phương), đám cưới hoành tráng của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden. Sự kiện được bảo mật hoàn toàn, không có bất kỳ hình ảnh nào về lễ đường được công bố.

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Taylor và Travis tổ chức đám cưới sau khoảng 3 năm hẹn hò. Ảnh: SplashNews.

Taylor không có phù dâu. Thay vào đó, em trai cô là Austin đảm nhận vai trò "man of honor" (người hỗ trợ cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason giữ vai trò phù rể chính.

Chuyên gia tổ chức sự kiện nổi tiếng Edward Perotti ước tính đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể tiêu tốn tới 50 triệu USD. Khoản chi này được xem là không đáng kể so với khối tài sản hơn 2 tỷ USD mà cặp sao này sở hữu.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

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Hoàng Nhi

Taylor Swift Taylor Swift Ariana Grande Travis Kelce Katy Perry

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

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  • Ariana Grande

    Ariana Grande

    Ariana Grande-Butera là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Tháng 3/2013, Grande đạt được thành công khi đĩa đơn "The Way" từ album đầu tay Yours Truly lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được RIAA chứng nhận đĩa bạch kim đôi. Sau đó Grande đã nhận được giải thưởng nghệ đột phá của năm từ Music Business Association cho những thành tựu đạt được của mình trong suốt năm 2013.

    • Ngày sinh: 26/61993
    • Nơi sinh: Florida, Mỹ
    • Ca khúc: The way, Problem, Break free, Dangerous Woman,...

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