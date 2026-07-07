Chồng Taylor Swift từng muốn cưới Katy Perry

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây 10 năm, Travis Kelce trả lời truyền thông rằng anh muốn lên xe hoa với nữ ca sĩ "Dark Horse".

Theo Daily Mail, cuộc phỏng vấn của Travis Kelce với AfterBuzz TV cách đây 1 thập kỷ đang được dân mạng đào lại, thu hút sự quan tâm. Cụ thể, năm 2016, ngôi sao của đội bóng Kansas City Chiefs từng bày tỏ sự yêu thích dành cho nữ ca sĩ Katy Perry, hơn là Taylor Swift - người vừa trở thành vợ của anh.

Travis Kelce trong cuộc phỏng vấn cách đây tròn 1 thập kỷ. Ảnh: AfterBuzz TV.

Trong đoạn video được cắt từ cuộc phỏng vấn, Travis tham gia trò chơi "Kiss, Marry, Kill" (Hôn, Cưới, Giết) và phải đưa ra lựa chọn giữa Taylor Swift, Katy Perry và Ariana Grande. Sau một hồi suy nghĩ, Travis quyết định sẽ hôn Taylor Swift và cưới Katy Perry.

"Taylor thì để hôn, còn Katy Perry sẽ là người để cưới", Travis đưa ra lựa chọn khi đó. Đoạn clip trả lời phỏng vấn này của Travis Kelce đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thích thú khi quyết định của anh hiện tại trái ngược với lựa chọn cách đây một thập kỷ.

Thực tế, Katy Perry và Taylor Swift từng có mối bất hòa gay gắt. Thậm chí, Taylor còn sáng tác ca khúc Bad Blood phát hành năm 2015 lấy cảm hứng từ mâu thuẫn giữa hai người. Theo nhiều nguồn tin, xung đột bắt nguồn từ việc Katy bị cho là đã cố gắng mời một số vũ công của Taylor về đội mình, khiến chuyến lưu diễn của Taylor bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, hai ngôi sao âm nhạc hiện tại đã làm hòa, gác lại mâu thuẫn quá khứ. Tháng 1 năm nay, Katy dành nhiều lời khen cho buổi hòa nhạc của Taylor tại Sydney, Australia. Cô chia sẻ: "Tôi đã gặp Taylor. Chúng tôi có dịp trò chuyện và tôi rất yêu quý cô ấy".

Mới đây, tối 3/7 (giờ địa phương), đám cưới hoành tráng của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden. Sự kiện được bảo mật hoàn toàn, không có bất kỳ hình ảnh nào về lễ đường được công bố.

Taylor và Travis tổ chức đám cưới sau khoảng 3 năm hẹn hò. Ảnh: SplashNews.

Taylor không có phù dâu. Thay vào đó, em trai cô là Austin đảm nhận vai trò "man of honor" (người hỗ trợ cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason giữ vai trò phù rể chính.

Chuyên gia tổ chức sự kiện nổi tiếng Edward Perotti ước tính đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể tiêu tốn tới 50 triệu USD . Khoản chi này được xem là không đáng kể so với khối tài sản hơn 2 tỷ USD mà cặp sao này sở hữu.