Mỹ nhân gặp sự cố vì mặc gợi cảm

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Tây An, Trung Quốc. Bộ trang phục trễ nải khiến cô có nhiều khoảnh khắc lúng túng.

Theo Sina, hôm 6/7, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Tây An. Diễn viên Cổ kiếm kỳ đàm xuất hiện với chiếc váy voan màu xanh pastel, thuộc bộ sưu tập thu đông 2026 của Aadnevik. Thiết kế cúp ngực với phần cổ chữ V xẻ sâu xuống tận eo, giúp mỹ nhân Tân Cương tôn đường cong quyến rũ.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhiệt tình giao lưu, vẫy tay chào hỏi người hâm mộ. Cô trở thành tâm điểm chú ý với nhan sắc ấn tượng. Kiểu tóc và trang điểm phù hợp càng tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt diễn viên sinh năm 1992.

Song, chiếc đầm táo bạo lại khiến người đẹp tỏ ra căng thẳng, lúng túng suốt phần lớn thời gian dự sự kiện. Khi chào hỏi khán giả hay tạo dáng chụp ảnh, cô liên tục phải dùng tay che chắn, hoặc dùng tóc và micro để tránh những khoảnh khắc hớ hênh trước ống kính.

Địch Lệ Nhiệt Ba với chiếc váy táo bạo tại sự kiện. Ảnh: Weibo.

Những khoảnh khắc lúng túng của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện gây bàn tán trên mạng xã hội. Từ khóa "chiếc váy của Địch Lệ Nhiệt Ba" hay "Địch Lệ Nhiệt Ba hở bạo" lọt top tìm kiếm nhiều trên Weibo.

Một số luồng ý kiến cho rằng chiếc váy cúp ngực dễ "phản chủ", chưa kể nữ diễn viên xuất hiện ở sự kiện đông người. Họ cho rằng ngôi sao Cổ kiếm kỳ đàm nên thận trọng khi lựa chọn trang phục dự sự kiện để tránh việc mặc hở rồi lại phải lúng túng che chắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu thuộc lứa 1990. Cô được biết đến qua các bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, Ngự Giao Ký, An Lạc truyện, Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng, Kiêu khởi thanh nhưỡng…

Thời gian gần đây, diễn viên còn thu hút sự chú ý khi vướng tin hẹn hò diễn viên kém tuổi Trần Phi Vũ. Sự việc bắt đầu từ việc cư dân mạng phát hiện hai diễn viên đeo vòng tay giống nhau, sau đó tiếp tục soi ra nhiều món đồ được cho là trùng mẫu. Hiện tại, cả hai chưa lên tiếng trước những đồn đoán này.