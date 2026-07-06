Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mỹ nhân gặp sự cố vì mặc gợi cảm

  • Thứ hai, 6/7/2026 15:38 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Tây An, Trung Quốc. Bộ trang phục trễ nải khiến cô có nhiều khoảnh khắc lúng túng.

Theo Sina, hôm 6/7, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Tây An. Diễn viên Cổ kiếm kỳ đàm xuất hiện với chiếc váy voan màu xanh pastel, thuộc bộ sưu tập thu đông 2026 của Aadnevik. Thiết kế cúp ngực với phần cổ chữ V xẻ sâu xuống tận eo, giúp mỹ nhân Tân Cương tôn đường cong quyến rũ.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhiệt tình giao lưu, vẫy tay chào hỏi người hâm mộ. Cô trở thành tâm điểm chú ý với nhan sắc ấn tượng. Kiểu tóc và trang điểm phù hợp càng tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt diễn viên sinh năm 1992.

Song, chiếc đầm táo bạo lại khiến người đẹp tỏ ra căng thẳng, lúng túng suốt phần lớn thời gian dự sự kiện. Khi chào hỏi khán giả hay tạo dáng chụp ảnh, cô liên tục phải dùng tay che chắn, hoặc dùng tóc và micro để tránh những khoảnh khắc hớ hênh trước ống kính.

Dich Le Nhiet Ba anh 1Dich Le Nhiet Ba anh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba với chiếc váy táo bạo tại sự kiện. Ảnh: Weibo.

Những khoảnh khắc lúng túng của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện gây bàn tán trên mạng xã hội. Từ khóa "chiếc váy của Địch Lệ Nhiệt Ba" hay "Địch Lệ Nhiệt Ba hở bạo" lọt top tìm kiếm nhiều trên Weibo.

Một số luồng ý kiến cho rằng chiếc váy cúp ngực dễ "phản chủ", chưa kể nữ diễn viên xuất hiện ở sự kiện đông người. Họ cho rằng ngôi sao Cổ kiếm kỳ đàm nên thận trọng khi lựa chọn trang phục dự sự kiện để tránh việc mặc hở rồi lại phải lúng túng che chắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu thuộc lứa 1990. Cô được biết đến qua các bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, Ngự Giao Ký, An Lạc truyện, Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng, Kiêu khởi thanh nhưỡng

Thời gian gần đây, diễn viên còn thu hút sự chú ý khi vướng tin hẹn hò diễn viên kém tuổi Trần Phi Vũ. Sự việc bắt đầu từ việc cư dân mạng phát hiện hai diễn viên đeo vòng tay giống nhau, sau đó tiếp tục soi ra nhiều món đồ được cho là trùng mẫu. Hiện tại, cả hai chưa lên tiếng trước những đồn đoán này.

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Chi Bảo đưa vợ con sang Anh

Bà xã Chi Bảo chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến đi cùng chồng sang Anh. Tại đây, cả gia đình hội ngộ Gia Cát - con trai riêng của Chi Bảo.

5 giờ trước

MONO giới thiệu album dạng 'bữa tiệc im lặng', tạm thu điện thoại người dự

Nam ca sĩ có buổi giới thiệu album mới khá đặc biệt khi khách mời phải cất điện thoại, đeo tai nghe và tập trung thưởng thức 15 ca khúc mới.

28:1686 hôm qua

Các nước thu tiền bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng như nào?

Quy định các cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc phục vụ khách hàng phải chi trả tiền bản quyền đang được quan tâm, bàn luận. Thực chất, đây không phải điều xa lạ trên thế giới.

18:00 3/7/2026

Tử Khiêu

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba đầm cúp ngực sự cố trang phục địch lệ nhiệt ba

  • Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên Trung Quốc, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai chính trong bộ phim A Na Nhĩ Hãn. Danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến nhiều hơn khi cô đoạt giải Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất nhờ vai diễn trong Người tình kim cương (2015). Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Dolce & Gabbana,...

    • Ngày sinh: 3/6/1992
    • Nơi sinh: Tân Cương, Trung Quốc
    • Phim: Cổ kiếm kỳ đàm, Người tình kim cương, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa,...

Đọc tiếp

Ly do Anh tai gay phan no hinh anh

Lý do Anh tài gây phẫn nộ

4 giờ trước 12:14 6/7/2026

0

Mạng xã hội bùng nổ những phản ứng tiêu cực sau tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trong đó, Neko Lê, Duy Khánh, Jun Phạm liên tục bị réo tên.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý