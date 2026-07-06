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Giải trí

Chi Bảo đưa vợ con sang Anh

  • Thứ hai, 6/7/2026 11:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bà xã Chi Bảo chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến đi cùng chồng sang Anh. Tại đây, cả gia đình hội ngộ Gia Cát - con trai riêng của Chi Bảo.

Mới đây, Lý Thùy Chang chia sẻ loạt ảnh du lịch cùng chồng con tại Anh và Scotland. Trong chuyến đi này, vợ chồng cô dẫn theo hai con nhỏ sang thăm Gia Cát.

"Những khoảnh khắc đáng yêu của Gia Khang và Gia Linh. Mẹ cháu những ngày qua bận làm bảo mẫu cho hai bé, có những ngày mệt rã rời, chẳng buồn makeup", bà xã Chi Bảo chú thích.

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Chi Bảo đưa vợ con sang Anh thăm con trai Gia Cát. Ảnh: FBNV.

Trong loạt ảnh được đăng tải, các thành viên gia đình mừng rỡ khi hội ngộ. Gia Cát trưởng thành rõ rệt ở tuổi 15. Con trai riêng của Chi Bảo diện đồ bảnh bao, cao gần bằng bố.

Cả gia đình Chi Bảo cùng đi thăm thú, du ngoạn các địa điểm nổi tiếng tại trời Âu như New College hay Scott Monument, một biểu tượng của trung tâm Edinburgh.

Trước đó, trong các vlog của gia đình, vợ chồng Chi Bảo cho biết các con có mối quan hệ gắn bó dù sống xa cách. Bé Gia Khang từng nhiều lần được bố mẹ đưa sang Anh thăm anh trai Gia Cát. Trong khi, Gia Cát cũng hay về Việt Nam hội ngộ gia đình.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ năm 2019, kết hôn 2 năm sau đó. Vợ Chi Bảo kém anh 16 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Hai người tới nay chưa tổ chức lễ cưới. Năm 2022, cặp đôi có con đầu lòng là Gia Khang. Tháng 9/2024, cả hai đón người con thứ hai chào đời, đặt tên là Gia Linh.

Thời gian qua, sau khi rời làng giải trí, Chi Bảo dành thời gian chăm sóc gia đình, phát triển các hoạt động kinh doanh cùng bà xã. Dù không còn hoạt động trong showbiz, diễn viên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ.

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18:00 3/7/2026

Tống Khang

Chi Bảo Chi Bảo Lý Thùy Chang du lịch Anh Scotland

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