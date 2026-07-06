11 con rồng tử chiến

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Syrax (phe đen) thuộc sở hữu của Rhaenyra Targaryen xuất hiện nhiều lần trong House of the Dragon nhưng hiếm khi trực tiếp tham chiến. Nó là một con rồng có màu vàng, cỡ trung bình. Trong nguyên tác, Syrax sinh nhiều trứng và được xác nhận là mẹ của Morning. Nhiều giả thuyết cho rằng một số con rồng khác, thậm chí cả rồng của Daenerys, có thể là hậu duệ của Syrax nhưng chưa được xác nhận.
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Caraxes (phe đen) là rồng của Daemon Targaryen. Nó sở hữu thân hình dài và uốn lượn như rắn, vảy đỏ nên được mệnh danh là "Blood Wyrm". Dù không lớn bằng Vhagar hay Vermithor, Caraxes vẫn rất già dặn và chiến đấu giỏi. Trước Daemon, rồng từng thuộc về Hoàng tử Aemon và đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Điều này biến nó thành một trong những con rồng đáng gờm nhất ở House of the Dragon.
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Vermithor (phe đen) là con rồng lớn thứ hai trong House of the Dragon, chỉ sau Vhagar. Với màu đồng, bản tính hung dữ và từng lập nhiều chiến công, nó được mệnh danh là "Bronze Fury". Ở mùa 2, Hugh Hammer bất ngờ thuần phục Vermithor, giúp phe đen có thêm một cặp kỵ sĩ - rồng hùng mạnh.
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Silverwing (phe đen) đúng như tên gọi là con rồng màu bạc, kích thước khá lớn, gần như chỉ xếp sau Vhagar và Vermithor. Trong House of the Dragon, Ulf White trở thành người cưỡi mới của Silverwing, đưa con rồng gia nhập phe đen của Rhaenyra. Trước đó, Silverwing thuộc về Hoàng hậu Alysanne Targaryen và chủ yếu được dùng để di chuyển nên ít kinh nghiệm chiến đấu.
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Seasmoke (phe đen) từng thuộc về Laenor Velaryon và sau này chọn Addam xứ Hull làm kỵ sĩ mới, sau khi Laenor giả chết và rời đi ở mùa 1. Với lớp vảy xám nhạt, Seasmoke trẻ và nhỏ hơn nhiều con rồng khác. Việc Addam đứng về phe Rhaenyra giúp cô có thêm một cặp kỵ sĩ - rồng đáng gờm. Gần đây nhất, Seasmoke xuất hiện khi bay đi tìm Corlys sau trận Battle of the Gullet và nhiều khả năng sẽ sớm tham chiến.
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Moondancer là rồng của Baela Targaryen và cũng là kỵ sĩ duy nhất của nó. Với kích thước nhỏ, màu xanh lục nhạt và còn khá trẻ, Moondancer ít xuất hiện trong những mùa đầu. Đến mùa 3, con rồng gây ấn tượng ở trận Battle of the Gullet khi tham gia tấn công trong trận Battle of the Gullet. So với nguyên tác, loạt phim đã mở rộng vai trò của Baela và Moondancer.
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Sheepstealer là rồng hoang dã được Rhaena Targaryen thuần phục. Nhưng bản chất khó kiểm soát của nó đã khiến Rhaena gây ra "tai họa" trong trận Battle of the Gullet. Sheepstealer có màu đen, kích thước khá lớn và sức mạnh ấn tượng. Dù được xếp vào phe đen, bi kịch mà Rhaena cùng Sheepstealer gây ra sau trận Battle of the Gullet khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng.
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Vhagar (phe xanh) là con rồng lớn nhất, già nhất và đáng sợ nhất còn sống sót trong House of the Dragon, đồng thời là chiến lực mạnh nhất của phe Xanh dưới sự điều khiển của Aemond Targaryen. Với thân hình khổng lồ, màu xám đậm ngả xanh và bề dày chinh chiến, Vhagar góp mặt trong nhiều sự kiện bi thảm của loạt phim, bao gồm cái chết của Lucerys và Rhaenys. Nó là một phần lý do phe đen e ngại phe xanh, dù số lượng rồng nhiều hơn hẳn.
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Dreamfyre (phe xanh) là rồng của Helaena Targaryen, có kích thước lớn và sức mạnh đáng nể nhưng hầu như không tham chiến vì Helaena hiếm khi cưỡi rồng. Dreamfyre chủ yếu ở trong Dragonpit tại King's Landing nên ít đóng góp cho phe xanh. Nó có màu xanh lam, thân hình thon dài, nở từ thời Vua Aegon I và từng thuộc về Rhaena Targaryen.
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Sunfyre (phe xanh) là rồng của Vua Aegon II Targaryen. Dù mùa 2 loạt phim khiến khán giả tưởng họ đã chết sau trận Rook's Rest, trong nguyên tác Fire & Blood, cả Aegon lẫn Sunfyre đều sống sót. Với lớp vảy vàng đặc trưng, Sunfyre được xem là con rồng đẹp nhất, nhưng ít kinh nghiệm chiến đấu vì quá non trẻ.
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Tessarion chưa chính thức xuất hiện, nhưng hình ảnh về nó trong loạt phim đã rò rỉ trên mạng xã hội. Đây là rồng của Daeron Targaryen - con trai út của Alicent. Tessarion là rồng trẻ nhất phe xanh, có vảy xanh lam pha đồng, kích thước nhỏ hơn Vhagar nhưng vẫn sẽ góp mặt trong các trận chiến sắp tới, trở thành một trong số ít chiến lực rồng còn lại của phe này.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.