11 con rồng tử chiến

Tessarion chưa chính thức xuất hiện, nhưng hình ảnh về nó trong loạt phim đã rò rỉ trên mạng xã hội. Đây là rồng của Daeron Targaryen - con trai út của Alicent. Tessarion là rồng trẻ nhất phe xanh, có vảy xanh lam pha đồng, kích thước nhỏ hơn Vhagar nhưng vẫn sẽ góp mặt trong các trận chiến sắp tới, trở thành một trong số ít chiến lực rồng còn lại của phe này.