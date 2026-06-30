Chồng lên tiếng cầu xin sau khi hotgirl Lee Joo Hee qua đời

Lee Joo Hee qua đời ở tuổi 44. Chồng của cô mới đây có bài đăng dài, lên tiếng về nhiều đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Star News, hôm 30/6, tài khoản mạng xã hội của chồng của cố người mẫu Lee Joo Hee gây chú ý với bài đăng mới. Trong bức tâm thư dài được đăng tải, anh gửi lời cảm ơn đến những người đã chia buồn, tiễn đưa vợ mình về nơi an nghỉ.

Người này cho biết hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận sự chia ly quá đột ngột và đang phải chật vật để vượt nỗi đau mất vợ. Song, anh sẽ cố gắng vực dậy và cùng con gái nhỏ tiếp tục sống hướng về phía trước.

Bên cạnh đó, chồng Lee Joo Hee cũng tha thiết cầu xin dân mạng chấm dứt việc đưa ra những suy đoán vô căn cứ liên quan đến cái chết của vợ.

"Hiện nay, liên quan đến việc vợ tôi đột ngột ngừng tim, nhiều thông tin sai sự thật và những suy đoán vô căn cứ đang lan truyền, khiến gia đình vốn đã chìm trong đau buồn lại phải chịu thêm những tổn thương khác. Vì danh dự của người đã khuất và những người ở lại, chúng tôi tha thiết mong mọi người không lan truyền những câu chuyện chưa được kiểm chứng hay các suy đoán thiếu căn cứ", chồng cố người mẫu viết.

Lee Joo Hee qua đời ở tuổi 44. Ảnh: IGNV.

Anh chia sẻ thêm: "Điều gia đình cần nhất lúc này không phải là những lời đồn đoán vô căn cứ, mà là sự quan tâm, chia sẻ và những ký ức đẹp về người đã khuất. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người cùng tưởng nhớ Joo Hee với hình ảnh đẹp nhất của cô ấy".

Lee Joo Hee được biết đến là influencer, hotgirl thế hệ đầu tại Hàn Quốc. Năm 2019, cô thành lập thương hiệu thời trang Av Collection và được biết đến rộng rãi với vai trò nữ CEO.

Hôm 27/6, truyền thông Hàn đưa tin Lee Joo Hee đột ngột qua đời ở tuổi 44. Theo thông báo từ gia đình, Lee Joo Hee trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/6.