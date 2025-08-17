Chồng cũ Britney Spears bức xúc

Kevin Federline sắp phát hành sách kể về Britney Spears. Động thái này khiến Sam Asghari lo ngại đời sống riêng tư của bản thân cũng bị công khai.

Theo Page Six, Kevin Federline, chồng cũ của ca sĩ Britney Spears, chuẩn bị ra mắt cuốn hồi ký mang tên You Thought You Knew, dự kiến phát hành ngày 21/10. Cuốn sách được giới thiệu sẽ tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc hôn nhân từng gây chú ý của anh với ngôi sao nhạc pop.

Federline khẳng định đây là cuốn hồi ký “rất riêng tư và minh bạch”, trong đó anh kể lại những ước mơ thành công, những tan vỡ cay đắng, sự chế giễu từ dư luận, cũng như hành trình làm cha trong giai đoạn các con phải chịu nhiều biến động tâm lý.

Ngay sau đó, Sam Asghari - chồng thứ hai của Britney Spears - bày tỏ sự khó chịu trước việc Kevin Federline chuẩn bị ra mắt hồi ký, lo ngại những chi tiết riêng tư của bản thân sẽ bị đưa ra công khai. Anh cũng tỏ rõ sự không hài lòng khi đời sống cá nhân của Spears tiếp tục bị "đào xới" trước công chúng.

Britney Spears từng bị cáo buộc tấn công Asghari. Ảnh: Page Six.

Trong đoạn clip TMZ đăng tải, Asghari mỉa mai Federline là “ông bố chuyên nghiệp”, châm biếm rằng cuốn sách sắp tới chẳng khác nào “sách dạy làm cha chuyên nghiệp”.

Trên truyền thông, Asghari vẫn thường xuyên dành sự tôn trọng cho vợ cũ nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với Page Six hồi tháng 1, anh chúc Spears mọi điều tốt đẹp, bất chấp cuộc hôn nhân tan vỡ.

Britney Spears và Sam Asghari quen nhau năm 2016 khi cùng tham gia quay MV Slumber Party. Cặp đôi đính hôn năm 2021 và tổ chức đám cưới xa hoa vào tháng 6/2022 tại California. Tuy nhiên, hôn nhân nhanh chóng rạn nứt, Asghari nộp đơn ly hôn vào tháng 8/2023 và đến 2024 cả hai chính thức “đường ai nấy đi”. Trước đó, Spears từng công bố bị sảy thai hồi tháng 5/2022, chỉ ít lâu sau lễ đính hôn.

Trong khi đó, Federline từng kết hôn với Spears từ năm 2004 đến 2007 và có hai con trai là Sean Preston và Jayden James. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh giành quyền nuôi con và nhận khoản trợ cấp nuôi dưỡng 20.000 USD mỗi tháng cho đến tháng 11/2024, khi cả hai con đều bước sang tuổi 18. Hiện anh chung sống cùng vợ thứ hai, Victoria Prince và có thêm hai con gái.