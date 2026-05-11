Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch

Nghêu là một loại thực phẩm phổ biến trong các bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít ai biết rằng loại hải sản vỏ cứng này lại là một "siêu thực phẩm" chứa hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc.

Với lượng protein cao và chất béo thấp, nghêu (ngao) cung cấp nguồn khoáng chất thiết yếu giúp cải thiện sức khỏe.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng

Không chỉ ngon mà còn có dinh dưỡng toàn diện, là loại hải sản ngon bổ rẻ. Nghêu rất giàu protein, chất béo, carbohydrate, canxi, sắt, phốt pho, iốt, vitamin, axit amin và taurine và các chất dinh dưỡng khác.

Nguồn cung cấp sắt dồi dào

Nghêu là nguồn cung cấp sắt cực lớn giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường năng lượng cho cơ thể. Thực tế, hàm lượng sắt trong nghêu thậm chí còn cao hơn cả thịt bò, giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan một cách hiệu quả. Việc bổ sung nghêu vào thực đơn hàng ngày là giải pháp tự nhiên tuyệt vời cho phụ nữ mang thai, người mới ốm dậy hoặc những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt do thiếu hụt sắt.

Tăng cường sức khỏe sinh lý

Trong thịt nghêu chứa hàm lượng kẽm và selen dồi dào. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản sinh hormone và cải thiện chất lượng tế bào ở nam giới, trong khi selen là một khoáng chất thiết yếu giúp tuyến giáp hoạt động ổn định. Sự kết hợp của các vi chất này giúp cân bằng nội tiết tố, hỗ trợ trao đổi chất và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây viêm nhiễm từ bên trong.

Tốt cho tim mạch

Kali trong nghêu giúp cơ thể đào thải bớt lượng muối dư thừa qua nước tiểu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch máu và ổn định chỉ số huyết áp. Bên cạnh đó, Omega-3 trong nghêu hỗ trợ giảm mức Triglyceride, ngăn ngừa hình thành các mảng bám trong động mạch, giúp trái tim luôn khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi.

Tốt cho não bộ

Một khẩu phần nghêu nhỏ có thể cung cấp gấp nhiều lần lượng vitamin B12 cần thiết mỗi ngày, giúp duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào thần kinh và hỗ trợ quá trình tổng hợp DNA. Việc nạp đủ vitamin B12 từ nghêu không chỉ giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung mà còn ngăn ngừa các bệnh lý về suy giảm trí tuệ và trầm cảm.

Tăng cường miễn dịch

Nghêu là thực phẩm giúp bạn bổ sung lượng protein. Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch hoạt động bình thường, từ đó giúp cơ thể chống lại những bệnh lây nhiễm. Lý do các chuyên gia thường khuyên vận động viên hay những người vận động nhiều nên tăng cường ăn nghêu, hến vì chúng có chứa nhiều protein để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Chống lão hóa

Khác với nhiều loại hải sản khác, nghêu chứa một lượng vitamin C đáng kể giúp kích thích sản sinh collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, hàm lượng protein chất lượng cao trong nghêu cung cấp các axit amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi các tổn thương mô một cách nhanh chóng.