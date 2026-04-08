Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về quản lý an toàn thực phẩm

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 15 về việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 của Chính phủ, liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm.

Chính phủ ban hành Nghị quyết tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực 2 văn bản trên, Nghị định số 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Đối với các hồ sơ đã nộp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục giải quyết theo quy định tại Nghị định số 15/2018 của Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan.

Thông qua Nghị quyết, Chính phủ cũng giao cho Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ động hướng dẫn tổ chức triển khai thi hành theo lĩnh vực được phân công quản lý.

Cụ thể, Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm về đăng ký bản công bố sản phẩm, quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Ngoài ra, Bộ cũng phải thực hiện rà soát điều kiện sản xuất đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe; các cơ sở đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền tham gia sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm, thực phẩm giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại khác về thực phẩm trên nền tảng thương mại điện tử.

Nội dung văn bản cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức đã đăng ký hoạt động công nhận (trong đó có hoạt động công nhận phòng thử nghiệm); phối hợp với các bộ khác rà soát, hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo chức năng, nhiệm vụ liên quan đến thực phẩm theo quy định tại Điều 24 Nghị định 342/2025.

Chính phủ cũng giao các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính và UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính và quản lý an toàn thực phẩm, thống nhất dữ liệu quản lý về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương.