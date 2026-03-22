Tiếp tục ngưng thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Chính phủ tiếp tục lùi hiệu lực thi hành Nghị định 46 và Nghị quyết 66 về an toàn thực phẩm đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 về an toàn thực phẩm (ATTP).

Theo đó, Thường trực Chính phủ giao Bộ Y tế cùng các bộ liên quan rà soát, trình Chính phủ trước ngày 28/3 để ban hành nghị quyết mới nhằm kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực các quy định trên.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý phải tăng kiểm tra, hậu kiểm và giám sát an toàn thực phẩm, nâng hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ Y tế cũng được giao khẩn trương hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Đồng thời, cơ quan này phải xây dựng nghị định hướng dẫn để triển khai ngay sau khi luật được thông qua.

Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực từ ngày 26/1, với nhiều quy định siết chặt quản lý, đặc biệt đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, do chưa có đầy đủ văn bản hướng dẫn chi tiết, hoạt động nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất trên cả nước đã rơi vào tình trạng ách tắc.

Cuối tháng 1 vừa qua, hàng nghìn container hàng hóa bị "tắc" tại cửa khẩu, cảng biển do vướng mắc khi thực hiện các quy định này. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường,, trong 4 ngày (26/1-29/1), trên 700 lô hàng nhập khẩu, tương đương khoảng 300.000 tấn bị ùn ứ tại các cửa khẩu, cảng. Các mặt hàng bị ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn.

Sau đó hơn một tuần, Chính phủ đồng ý lùi thực hiện cả 2 văn bản trên đến ngày 15/4. Trong thời gian này, các quy định về an toàn thực phẩm với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ (Nghị định 15).

Luật An toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới, sau đó các nghị định hướng dẫn sẽ tiếp tục được ban hành.