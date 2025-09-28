Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chính quyền bang phản đối ông Trump điều quân

  • Chủ nhật, 28/9/2025 09:33 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Ông Trump yêu cầu quân đội “bảo vệ” Portland và ICE bằng “toàn bộ sức mạnh”, trong khi lãnh đạo Oregon bác bỏ nguy cơ bạo loạn và kêu gọi ông rút quyết định.

Các đặc vụ ICE đứng gác trong cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài một cơ sở giam giữ ICE ở Portland, bang Oregon (Mỹ) ngày 1/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 (giờ địa phương) ra lệnh triển khai quân đội tới Portland (bang Oregon) và Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cáo buộc “khủng bố nội địa” tấn công và cho phép lực lượng “sử dụng toàn bộ sức mạnh nếu cần thiết”.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth “cung cấp mọi lực lượng cần thiết để bảo vệ Portland - một thành phố bị chiến tranh tàn phá - và bất kỳ cơ sở ICE nào đang bị Antifa cùng các phần tử khủng bố nội địa tấn công”, theo Reuters.

Đây là động thái cứng rắn mới nhất của ông nhắm vào một thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Thị trưởng Portland Keith Wilson cho biết ông và các quan chức Oregon chỉ biết về lệnh điều quân qua mạng xã hội.

“Số binh sĩ cần thiết ở Portland hay bất kỳ thành phố Mỹ nào là con số 0. Tổng thống sẽ không tìm thấy tình trạng vô pháp hay bạo lực ở đây, trừ khi chính ông định gây ra”, Wilson nói.

Theo dữ liệu sơ bộ của Hiệp hội Cảnh sát trưởng các thành phố lớn công bố trong báo cáo bạo lực nửa đầu năm 2025, tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng ở Portland đã giảm, số vụ giết người giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Portland ghi nhận 17 vụ giết người, thấp hơn nhiều so với Louisville (56 vụ) và Memphis (124 vụ) - những thành phố có quy mô dân số tương đương.

Động thái của ông Trump khiến nhiều người liên tưởng tới năm 2020, khi việc triển khai lực lượng liên bang ở Portland trong làn sóng biểu tình sau vụ George Floyd từng bị cho là “làm tình hình thêm căng thẳng”.

Hiện chưa rõ lực lượng được điều là Vệ binh Quốc gia hay quân thường trực. Lầu Năm Góc tuyên bố “sẵn sàng huy động quân nhân hỗ trợ hoạt động của Bộ An ninh Nội địa (DHS) tại Portland theo chỉ đạo Tổng thống”.

DHS cũng nói cần tăng cường an ninh cho ICE sau vụ nổ súng tại một cơ sở giam giữ ở Dallas khiến một người chết, hai người bị thương.

Hôm 25/9, ông Trump nói với báo giới rằng “những kẻ điên” đang tìm cách đốt các tòa nhà ở Portland, gọi họ là “những kẻ kích động chuyên nghiệp và vô chính phủ” nhưng không đưa ra bằng chứng.

Tuần trước, ông ký sắc lệnh tuyên bố phong trào chống phát xít Antifa là “tổ chức khủng bố nội địa” - một phần trong chiến dịch trấn áp mà ông cho là bạo lực chính trị do cánh tả tài trợ.

Tuy nhiên, theo cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, chưa từng có vụ khủng bố nào tại Mỹ liên quan tới Antifa.

Các chính quyền thành phố Dân chủ và người dân tại New York, Chicago, Washington hay Portland liên tục phản đối các đợt trấn áp và truy quét nhập cư diện rộng của ông Trump.

Phương Linh

    FacebookWebsite

