Ông Trump tuyên bố triển khai Vệ binh Quốc gia đến Chicago

Ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để trấn áp tội phạm ở thành phố Chicago.

Ảnh: New York Times.

“Tôi chưa nói khi nào, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ cho quân vào,” ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 2/9.

Tổng thống cho biết ông muốn Thống đốc bang Illinois, J.B. Pritzker, gọi cho ông và nói “hãy đưa quân tới”.

“Nếu thống đốc Illinois gọi điện cho tôi, tôi sẽ rất vui lòng làm điều đó. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm. Chúng tôi có quyền làm vậy”, ông Trump nói thêm.

Theo Reuters, đây là động thái chưa từng có nhằm quân sự hóa thành phố lớn thứ 3 nước Mỹ, nhiều khả năng sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý với chính quyền địa phương.

Thị trưởng Chicago (bang Illinois) Brandon Johnson nhanh chóng lên án quyết định này.

“Ông ấy chỉ muốn có một lực lượng cảnh sát bí mật riêng để phô trương mỗi khi tỷ lệ ủng hộ của mình giảm, mỗi khi báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế đang trì trệ, hay mỗi khi ông ta cần một sự đánh lạc hướng khác khỏi thất bại của mình”, ông Johnson nói.

Từ khi nhậm chức, ông Trump nhiều lần tìm cách mở rộng vai trò của quân đội ngay trên lãnh thổ Mỹ. Ông Trump liên tục ban hành sắc lệnh hành pháp và các biện pháp đơn phương để đạt mục tiêu, từ siết nhập cư, cắt giảm biên chế liên bang, chấm dứt ưu tiên cho các nhóm thiểu số, cho đến gây sức ép với các trường đại học danh tiếng và hãng luật lớn.

Ông cũng liên tục đe dọa mở rộng chiến dịch trấn áp liên bang tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, trong đó có Chicago. Ông cho rằng việc dùng quyền lực tổng thống để chống tội phạm là cấp bách.

Những người chỉ trích cho rằng đây là sự bành trướng nguy hiểm quyền lực tổng thống và có thể gây căng thẳng giữa quân đội và người dân.

Vài giờ trước, một thẩm phán liên bang đã ngăn chính quyền Trump sử dụng quân đội để chống tội phạm ở bang California. Phán quyết này không áp dụng cho các bang khác nhưng thẩm phán cho rằng việc ông Trump công khai ý định đưa quân vào Chicago và các thành phố khác đang củng cố lý do cho phán quyết đó.

Thị trưởng Johnson, cũng là đảng viên Dân chủ, đã tuyên bố cảnh sát Chicago sẽ không hợp tác với Vệ binh Quốc gia hay đặc vụ liên bang nếu ông Trump thực sự đưa quân đến thành phố.

Một số thống đốc thuộc đảng Cộng hòa tháng trước đã điều hàng trăm Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washington theo yêu cầu của chính quyền Trump. Ông mô tả thủ đô đang chìm trong tội phạm, mặc dù dữ liệu chính thức cho thấy tỷ lệ tội phạm đã giảm.