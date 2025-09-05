Washington kiện ông Trump

Washington D.C. đệ đơn kiện chính quyền Trump, cáo buộc việc đưa Vệ binh Quốc gia kiểm soát thủ đô là vi hiến, trái luật liên bang và đe dọa quyền tự quản của địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Thủ đô Washington D.C. ngày 4/9 (giờ địa phương) đã nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, phản đối việc ông triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thành phố.

Động thái này được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa tổng thống thuộc đảng Cộng hòa và chính quyền địa phương do đảng Dân chủ kiểm soát, Reuters cho biết.

Đơn kiện do Tổng chưởng lý Quận Columbia (D.C.) Brian Schwalb gửi lên tòa liên bang, yêu cầu ban hành lệnh ngăn chặn việc triển khai, với lý do vi hiến và vi phạm nhiều đạo luật liên bang.

Vụ kiện có thể dẫn tới một phán quyết bất lợi nữa cho nỗ lực mở rộng vai trò quân đội trên lãnh thổ Mỹ của ông Trump. Trước đó, một tòa án liên bang đã phán quyết việc ông sử dụng binh sĩ chống tội phạm ở California là bất hợp pháp.

“Quân đội có vũ trang không nên tuần tra công dân Mỹ trên đất Mỹ. Việc chiếm đóng quân sự ép buộc tại Washington vi phạm quyền tự quản và tự do cơ bản của chúng tôi. Điều đó phải chấm dứt”, Schwalb viết trên mạng xã hội X.

Tháng trước, ông Trump đã điều Vệ binh Quốc gia tới Washington với tuyên bố “khôi phục trật tự, luật pháp và an toàn công cộng”. Đồng thời, ông đặt Sở Cảnh sát Đô thị của thủ đô dưới sự kiểm soát trực tiếp của liên bang.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định tổng thống có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để triển khai binh sĩ nhằm bảo vệ tài sản liên bang và hỗ trợ thực thi pháp luật.

“Đây chỉ là một nỗ lực khác nhằm phá hoại các chiến dịch vốn đã thành công của Tổng thống trong việc ngăn chặn tội phạm bạo lực ở D.C., dù điều đó gây thiệt hại cho cư dân và du khách”, Jackson nói.

Vụ kiện hiện do Thẩm phán liên bang Jia Cobb - người được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm - thụ lý. Bà Cobb cũng đang xem xét đơn kiện của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook nhằm phản đối nỗ lực sa thải bà từ phía ông Trump.

Hồi tháng 6, ông Trump từng đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia California dưới quyền kiểm soát liên bang và điều tới Los Angeles, bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang Gavin Newsom.

Tuy nhiên, ngày 2/9, một thẩm phán liên bang tại California phán quyết rằng việc sử dụng quân đội để bảo vệ lực lượng liên bang trong các hoạt động nhập cư và chống ma túy là trái luật.

Ông Trump cũng nhiều lần đe dọa mở rộng chiến dịch trấn áp tới Chicago - thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo - dù số liệu địa phương ghi nhận tỷ lệ giết người, bạo lực súng đạn và trộm cắp đang giảm.

Nhà Trắng cho rằng đây là “nỗ lực cấp bách” để giải quyết tình trạng tội phạm, nhưng giới chỉ trích coi đây là sự lạm quyền nguy hiểm, có nguy cơ gây căng thẳng giữa quân đội và người dân.

Đơn kiện hôm 4/9 cũng lập luận rằng việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington mà không có sự đồng ý của Thị trưởng Muriel Bowser vi phạm Đạo luật Tự trị - đạo luật liên bang trao quyền tự quản cho thủ đô.

Ngoài ra, lực lượng này còn bị ràng buộc bởi Đạo luật Posse Comitatus, vốn hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng quân đội cho mục đích thực thi pháp luật trong nước.