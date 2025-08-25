Vệ binh Quốc gia ở Washington bắt đầu mang vũ khí

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ được cử tới thủ đô Washington D.C. bắt đầu mang vũ khí từ tối 24/8, chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ban hành quyết định cho phép.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia canh gác bên ngoài Ga Union tại Washington D.C. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Newsweek, người phát ngôn Lực lượng đặc nhiệm liên hợp D.C (JTF-DC) xác nhận binh sĩ đã được phép mang vũ khí cấp phát cho quân đội từ tối 24/8.

Tuy nhiên, họ chỉ được phép sử dụng trong tình huống nguy hiểm. Toàn bộ lực lượng cam kết tuân thủ quy định về sử dụng vũ lực và khẳng định sẽ bảo vệ an toàn cho cư dân Columbia.

Ngày 23/8, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ký quyết định cho phép sử dụng vũ khí, song, ông nhấn mạnh quyền điều hành cụ thể vẫn nằm trong tay Tổng tư lệnh tạm quyền của Vệ binh Quốc gia D.C.

JTF-DC khẳng định không thay đổi quy định vũ trang nhưng đã đổi ý sau 2 ngày.

Sắc lệnh áp dụng với toàn bộ khoảng 2.000 quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm, trong đó có 800 lính được triển khai trực tiếp từ lệnh của Tổng thống Trump và hàng nghìn binh sĩ được huy động từ các bang.

Quyết định ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội. Các lãnh đạo Hạ viện của Washington D.C bày tỏ sự bất bình, cho rằng chỉ thị của chính quyền Trump là hành động “gây bất ổn”, “nguy hiểm” và “chưa từng có tiền lệ”. Họ cáo buộc Nhà Trắng đã phớt lờ tiếng nói của chính quyền thành phố về việc quyết định các vấn đề an ninh nội đô.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ca ngợi tình hình thủ đô đã “an toàn trở lại” và cho biết tinh thần người dân đi lên, còn lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng cảnh sát địa phương đang làm việc hiệu quả.

Ông tuyên bố tuần qua là lần đầu tiên trong lịch sử Washington D.C không ghi nhận vụ giết người nào, đồng thời chỉ trích Thị trưởng Muriel Bowser đưa ra số liệu “sai lệch và cực kỳ không chính xác”. Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu tình hình không được thừa nhận đúng, chính quyền liên bang có thể hoàn toàn tiếp quản thành phố.

Trong khi đó, Thị trưởng Bowser bác bỏ luận điểm của ông Trump. Bà cho biết tội phạm bạo lực ở Washington đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Sau đợt tăng mạnh vào năm 2023, chính quyền thành phố đã sửa đổi luật và áp dụng chiến lược mới, nhờ đó tỷ lệ tội phạm không chỉ giảm so với năm trước mà còn thấp hơn cả giai đoạn trước đại dịch.

Thị trưởng khẳng định chiến lược an ninh đang phát huy hiệu quả và cam kết không để tình hình tái diễn như trước.