Chiêu trò của Lammens

Thủ môn Senne Lammens tận dụng triệt để thay đổi trong luật thi đấu của Premier League, qua đó trở thành người "giữ bóng lâu nhất" giải.

Lammens giữ bóng lâu nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Thủ thành người Bỉ gia nhập MU hè 2025 với mức phí 18,2 triệu bảng, đúng thời điểm Premier League áp dụng quy định mới dành cho các thủ môn. Người gác đền chỉ được giữ tối đa 8 giây trước khi phải đưa bóng trở lại cuộc chơi. Nếu vượt quá mốc này, trọng tài sẽ thổi phạt và cho đội đối phương hưởng phạt góc vì hành vi câu giờ.

Trước đây, luật chỉ giới hạn 6 giây, nhưng gần như không có hình phạt rõ ràng nên hiếm khi được áp dụng triệt để. Sự thay đổi lần này khiến các thủ môn phải tính toán kỹ hơn trong từng pha xử lý.

Theo The Athletic, Lammens khai thác quy định này gần như tuyệt đối. Trung bình mỗi lần bắt hoặc ôm bóng, thủ môn 23 tuổi giữ bóng 7,68 giây trước khi phát động tấn công, chỉ còn cách mốc tối đa 0,32 giây. Đây là con số cao nhất Premier League.

Người xếp sau là thủ thành Bart Verbruggen của Brighton với trung bình 6,52 giây, trong khi tuyển thủ Anh Jordan Pickford bám sát phía sau với 6,50 giây.

Ngược lại, một số thủ môn có xu hướng đưa bóng vào cuộc nhanh hơn. Nick Pope của Newcastle phát bóng nhanh nhất giải khi trung bình chỉ giữ bóng 3,33 giây. Xếp sau là Djordje Petrovic của Bournemouth (3,42 giây) và David Raya của Arsenal (3,96 giây).

Sự điềm tĩnh của Lammens mang lại hiệu quả rõ rệt cho MU. Mùa này, anh giữ sạch lưới 5 trận sau 23 lần ra sân tại Premier League, góp phần giúp đội chủ sân Old Trafford vươn lên vị trí thứ 3 với hiệu số +11. Cùng thời điểm mùa trước, "Quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 13 và có hiệu số -3.

Thời gian giữ bóng trước khi đưa vào cuộc của 20 thủ môn ở Premier League.

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.