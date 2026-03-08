Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chiêu trò của Lammens

  • Chủ nhật, 8/3/2026 20:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ môn Senne Lammens tận dụng triệt để thay đổi trong luật thi đấu của Premier League, qua đó trở thành người "giữ bóng lâu nhất" giải.

Lammens giữ bóng lâu nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Thủ thành người Bỉ gia nhập MU hè 2025 với mức phí 18,2 triệu bảng, đúng thời điểm Premier League áp dụng quy định mới dành cho các thủ môn. Người gác đền chỉ được giữ tối đa 8 giây trước khi phải đưa bóng trở lại cuộc chơi. Nếu vượt quá mốc này, trọng tài sẽ thổi phạt và cho đội đối phương hưởng phạt góc vì hành vi câu giờ.

Trước đây, luật chỉ giới hạn 6 giây, nhưng gần như không có hình phạt rõ ràng nên hiếm khi được áp dụng triệt để. Sự thay đổi lần này khiến các thủ môn phải tính toán kỹ hơn trong từng pha xử lý.

Theo The Athletic, Lammens khai thác quy định này gần như tuyệt đối. Trung bình mỗi lần bắt hoặc ôm bóng, thủ môn 23 tuổi giữ bóng 7,68 giây trước khi phát động tấn công, chỉ còn cách mốc tối đa 0,32 giây. Đây là con số cao nhất Premier League.

Người xếp sau là thủ thành Bart Verbruggen của Brighton với trung bình 6,52 giây, trong khi tuyển thủ Anh Jordan Pickford bám sát phía sau với 6,50 giây.

Ngược lại, một số thủ môn có xu hướng đưa bóng vào cuộc nhanh hơn. Nick Pope của Newcastle phát bóng nhanh nhất giải khi trung bình chỉ giữ bóng 3,33 giây. Xếp sau là Djordje Petrovic của Bournemouth (3,42 giây) và David Raya của Arsenal (3,96 giây).

Sự điềm tĩnh của Lammens mang lại hiệu quả rõ rệt cho MU. Mùa này, anh giữ sạch lưới 5 trận sau 23 lần ra sân tại Premier League, góp phần giúp đội chủ sân Old Trafford vươn lên vị trí thứ 3 với hiệu số +11. Cùng thời điểm mùa trước, "Quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 13 và có hiệu số -3.

Lammens anh 1

Thời gian giữ bóng trước khi đưa vào cuộc của 20 thủ môn ở Premier League.

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.

Kế hoạch đón 3 tân binh, chia tay 7 cầu thủ của MU

MU chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy biến động, khi ban lãnh đạo lên kế hoạch cải tổ lực lượng với hàng loạt quyết định quan trọng.

4 giờ trước

Maguire khiến MU khó xử

MU đứng trước quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của Harry Maguire, khi hợp đồng của trung vệ người Anh hết hạn vào cuối mùa giải.

13 giờ trước

Van Gaal ký Rojo cho MU nhờ trò FIFA

Câu chuyện Marcos Rojo gia nhập MU năm 2014 được cho là bắt đầu từ một gợi ý của cháu trai Louis van Gaal sau khi chơi trò FIFA.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Lammens Lammens

    Đọc tiếp

    Real Madrid chen ngang vu Tonali cua MU hinh anh

    Real Madrid chen ngang vụ Tonali của MU

    2 giờ trước 20:14 8/3/2026

    0

    Real Madrid được cho là đã cử tuyển trạch viên theo dõi Sandro Tonali, khiến kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Italy của MU trở nên phức tạp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý