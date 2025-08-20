Chiesa châm ngòi phẫn nộ

Hôm 17/8, bài hát tôn vinh Federico Chiesa vang lên ở Anfield nhưng câu từ nhắm tới Juventus vô tình khơi lại ký ức đau thương khiến 39 người thiệt mạng năm 1985.

Câu hát dành cho Chiesa tạo tranh cãi lớn.

Theo The Athletic, không phải mọi câu từ đều mang ý nghĩa thù hằn, nhưng với Federico Chiesa, vấn đề lại khác. Khi rời Juventus để gia nhập Liverpool hè năm ngoái, anh gửi tâm thư cảm ơn người hâm mộ và đồng đội. Chiesa không nhắc gì đến lãnh đạo Juventus, chỉ nói không còn nằm trong kế hoạch và buộc phải ra đi. Đó là lời chia tay trân trọng, không cay cú.

Thế nhưng, trên khán đài Anfield, người hâm mộ Liverpool lại sáng tác một ca khúc mới cho Chiesa với câu từ đầy tính khiêu khích như: "Chúng tôi nghe tiếng khóc ở Turin. F*** off Juve (tạm dịch: Chết tiệt Juventus), tôi đã là fan của Liverpool".

Bài hát nhanh chóng gây sốt, lan rộng và tạo ấn tượng mạnh, đặc biệt sau khi Chiesa ghi bàn giúp Liverpool hạ Bournemouth 4-2 ở vòng khai màn Premier League mùa giải 2025/26.

Vấn đề Juventus không phải một CLB bình thường để có thể đùa cợt. Tháng 5 vừa qua kỷ niệm 40 năm thảm kịch Heysel, nơi 39 CĐV, chủ yếu Juventini, thiệt mạng trong trận chung kết Cúp C1 năm 1985 do sự cố sập tường sau cuộc xô xát. Đến nay, nỗi đau ấy vẫn hằn sâu ở Turin và chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhiều CĐV Italy coi Liverpool là "tội đồ lịch sử".

Chính vì vậy, việc bài hát gợi hình ảnh "Turin khóc lóc" càng khiến CĐV Juventus phẫn nộ bởi cảm thấy bị xúc phạm. Trên mạng xã hội Italy, nhiều người chỉ trích Liverpool không biết xấu hổ, thậm chí gọi fan "The Kop" là phần tử quá khích.

Liverpool nhiều lần lên án những bài hát mỉa mai thảm kịch Hillsborough khiến 96 người thiệt mạng năm 1989, nên càng khó hiểu khi chính họ lại sở hữu một ca khúc có thể chạm vào nỗi đau của người khác.

CĐV Juventus tức giận với hành động từ phía Liverpool dành cho Chiesa.

The Athletic nhấn mạnh rằng phần lớn CĐV Liverpool không có ý liên hệ tới ký ức đau thương Heysel, cũng không chủ đích công kích Juventus. Bài hát chỉ nhằm tôn vinh Chiesa với tinh thần chiến đấu máu lửa, không bỏ cuộc dù tương lai bị nghi ngờ.

Tuy nhiên cách lựa chọn ngôn từ thiếu cân nhắc tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm. Nó có thể trở thành cái cớ để hooligan Italy lôi lại thù hận cũ. Nếu Liverpool bốc trúng lá thăm gặp Juventus ở Champions League mùa này, tình hình chắc chắn sẽ khó lường.

Bài hát có giai điệu bắt tai và Chiesa cũng tỏ ra hạnh phúc khi nghe CĐV hát tên mình. Nhưng một số ý kiến cho rằng chỉ cần điều chỉnh vài câu chữ, chẳng hạn bỏ đoạn "F* off Juve" hoặc thay bằng "Tạm biệt Juve", thì thông điệp sẽ nhẹ nhàng hơn mà không đánh mất sự hào hứng.

Trong bóng đá, ký ức đau thương khó có thể bị xóa bỏ. Khi ấy, chỉ một câu hát vô tình cũng có thể khoét lại vết sẹo chưa lành. Liverpool từng trải qua điều đó với thảm kịch Hillsborough, vì vậy hơn ai hết, họ hiểu rằng một chút tinh tế có thể trở nên khác biệt.

"Đôi khi chỉ một lời ca cũng đủ khơi lại nỗi đau, và điều bóng đá cần không phải sự hả hê, mà là tôn trọng", The Athletic kết lại.