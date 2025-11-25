Chiến sĩ công an cứu sống người phụ nữ bị rắn cắn giữa lũ dữ

Giữa dòng lũ cao khoảng 4 m tại Đắk Lắk, chiến sĩ công an xã Hòa Xuân kịp thời cứu một phụ nữ bị rắn cắn, giúp người này giữ được mạng sống.

Chiến sĩ công an cõng người bị rắn cắn tới trạm y tế giữa lũ dữ Giữa dòng lũ cao gần 4 m ở Đắk Lắk, một chiến sĩ công an tìm cách cứu người phụ nữ bị rắn cắn.

Ngày 22/11, khi đi quanh xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu, nhóm cứu hộ của anh Lê Thượng Tiến bất ngờ gặp một trường hợp khẩn cấp giữa dòng nước lũ cao khoảng 4 m.

Từ cano, cả đội thấy một người đàn ông đứng trước cổng nhà liên tục vẫy tay cầu cứu. Khi tiếp cận, nhóm phát hiện một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới sàn do vừa bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Thời điểm này, anh Khôi, cán bộ Công an xã Hòa Xuân đi cùng đoàn cứu hộ, lập tức lao vào xử lý. Anh nhanh chóng buộc garo đúng kỹ thuật để hạn chế chất độc lan ra, liên tục trấn an rồi bế thốc nạn nhân lên cano đưa đi cấp cứu.

"Từ nhà người phụ nữ đến trạm y tế khoảng 3 km. Trên đường đi, nạn nhân gặp tình trạng co giật, lạnh run. Đến nơi, anh Khôi cõng người vào tận bên trong do cô ấy đã gần như kiệt sức", anh Tiến kể với Tri Thức - Znews.

Anh Khôi kịp thời cõng người phụ nữ bị rắn cắn đến trạm y tế.

Đưa được nạn nhân vào trạm y tế an toàn, nhóm anh Tiến quay trở lại vùng ngập sâu cứu giúp những hộ dân khác. Theo anh, trong đợt lũ này, cả đội công an xã đều hết lòng với bà con, anh Khôi là một trong những người xông pha nhất.

"Anh Khôi lo cứu bà con mà nhảy xuống nước, trôi mất 2 cái điện thoại. Xe thì đậu ở UBND xã, nước ngập hư luôn, chưa kể còn hỏng thêm 2 laptop. Vợ con anh nhiều ngày không liên lạc được vì điện thoại mất. May sao vợ anh thấy bài đăng của tôi mới biết chồng vẫn an toàn", anh Tiến kể.

Anh Tiến cho biết anh Khôi không muốn chia sẻ câu chuyện cứu người vì đó là trách nhiệm. Nhưng anh vẫn quyết định kể lại.

Nhóm cứu trợ của anh Lê Thượng Tiến gồm 3 người đi khắp nơi trong khu vực xã Hòa Xuân để cứu trợ bà con.

"Gặp được những người như anh Khôi, tôi thấy vui và tự hào. Giữa lúc khó khăn nhất, luôn có những người dám lăn xả. Một mạng người được cứu sống là nhờ sự tận tâm của anh. Anh không cần được biết ơn, nhưng chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn", anh Tiến bộc bạch.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện chiến sĩ công an hết lòng cứu người nhận nhiều bình luận tích cực.

Biết về tình cảnh của anh Khôi vì lo giúp dân mà hư hại nhiều tài sản, anh Lê Văn Trọng (sống tại TP.HCM) bày tỏ mong muốn tặng anh một chiếc điện thoại mới. Anh cho hay đang chờ phản hồi từ anh Khôi sẽ gửi tặng.

Tối 24/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông báo đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung đã gây thiệt hại kinh tế lên tới 13.248 tỷ đồng . Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5.500 tỷ đồng , tiếp theo là Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng , Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng , Gia Lai 1.000 tỷ đồng và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng .

Đợt lũ cũng cướp đi sinh mạng 90 người, trong đó Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 15 người, Lâm Đồng 4 người, Gia Lai 3 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Quảng Trị 1 người. Bên cạnh đó, 12 người vẫn đang mất tích, gồm Đắk Lắk 8 người, Đà Nẵng 2 người, Khánh Hòa 1 người và Lâm Đồng 1 người.

