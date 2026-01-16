Chia sẻ gây tranh cãi về chuyện riêng tư của Tiêu Thục Thận

Theo HK01, Tiêu Thục Thận mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong một podcast, nơi cô trải lòng về chuyện đời tư.

Nữ diễn viên 49 tuổi cho biết sau 8 năm kết hôn, cô hiện tại không quá để tâm việc chồng ngoại tình, trăng hoa bên ngoài.

Mỹ nhân cho biết, thực tế, cô và chồng đã không có tiếp xúc thân mật trong một thời gian rất dài. Nhiều năm qua, diễn viên không có nhu cầu gần gũi ông xã. Tiêu Thục Thận thừa nhận từng nói với chồng rằng anh có thể ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý nếu muốn. Yêu cầu duy nhất của cô là đừng để bị chụp lại ảnh, vì như vậy dễ gây ra sóng gió, khiến cả hai mất mặt.

Lương Hiên An kém Tiêu Thục Thận 15 tuổi. Ảnh: Weibo.

Cuối cùng, Tiêu Thục Thận cho biết chính quan điểm về chuyện hôn nhân và tình dục khác biệt khiến tình cảm của vợ chồng cô ít nhiều bị ảnh hưởng. Dẫu vậy, cả hai vẫn chung sống hoà thuận nhiều năm qua.

Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút quan tâm, làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều.

Theo trang 163, những năm gần đây, Lương Hiên An - người chồng trẻ kém 15 tuổi của Tiêu Thục Thận - liên tục vướng lùm xùm đời tư. Anh bị cho là có liên quan tới các vụ lừa đảo, sau đó lại bị nhiều cô gái tố lừa tình, lừa tiền. Thậm chí một nữ ca sĩ còn công khai cáo buộc đã bị Lương Hiên An cưỡng hiếp.

Thế nhưng, Tiêu Thục Thận vẫn luôn đứng về phía chồng. Cô cho rằng vợ chồng thì phải đồng lòng, dù là lúc vinh quang hay khi sóng gió. Diễn viên từng thừa nhận biết chồng trăng hoa bên ngoài nhưng chỉ nhắc nhở khéo. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện ly hôn trong hòa bình, nhưng Lương Hiên An không đồng ý. Sau đó, cô vẫn chấp nhận tha thứ cho chồng. Quan điểm hôn nhân của nữ diễn viên gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một cuộc hôn nhân độc hại.