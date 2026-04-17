Chỉ cần quét QR, phụ huynh TP.HCM biết con ăn gì, từ đâu

Hệ thống “Tick Xanh Trách Nhiệm” cung cấp thông tin về nguyên liệu, nhà cung cấp và chế biến suất ăn qua mã QR.

Sáng 17/4, UBND phường Tân Mỹ phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM tổ chức cuộc họp triển khai ứng dụng hệ thống “Tick Xanh Trách Nhiệm” trong quản lý chất lượng suất ăn trường học.

Lần đầu tiên, phụ huynh có thể theo dõi nguồn gốc từng món ăn của con em mình, từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến, qua đó chủ động nắm bắt thông tin và tham gia giám sát bữa ăn học đường.

An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học đang trở thành mối lo lớn. Ảnh: Khương Nguyễn.

Hướng đi cần thiết

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, cho biết trong bối cảnh hiện nay, an toàn thực phẩm, đặc biệt là suất ăn trong trường học, đang trở thành mối quan tâm lớn của xã hội.

Những sự cố liên quan đến thực phẩm thời gian gần đây không chỉ làm gia tăng lo lắng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm ra giải pháp hiệu quả, bền vững. Từ thực tế đó, việc ứng dụng chương trình “Tick Xanh Trách Nhiệm” vào quản lý suất ăn trường học được xem là hướng đi cần thiết, trong đó phường Tân Mỹ là đơn vị tiên phong triển khai.

Mỗi suất ăn được dán mã QR để truy suất nguồn gốc.

Làm rõ hơn giải pháp này, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.HCM, cho biết mô hình được xây dựng với mục tiêu đưa toàn bộ thông tin của một suất ăn học đường về một điểm truy cập duy nhất.

Theo đó, mỗi suất ăn sẽ được gắn mã truy xuất, cho phép nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý kiểm tra trực tiếp bằng thiết bị cá nhân, từ nguồn nguyên liệu, đơn vị cung cấp cho đến quy trình chế biến.

Để một suất ăn đạt chuẩn, các điều kiện được đặt ra khá rõ ràng. Đơn vị cung cấp phải được UBND phường nơi đặt bếp xác nhận là nhà cung cấp suất ăn “Tick Xanh Trách Nhiệm”.

Nguyên liệu được ưu tiên lựa chọn từ các nhà cung cấp trong hệ thống nhằm kiểm soát rủi ro, trong đó các nhóm thực phẩm nguy cơ cao như thịt heo, trứng và gia cầm phải đến từ các đơn vị đã được UBND TP.HCM công nhận. Mỗi suất ăn đều được dán tem để nhà trường, phụ huynh và học sinh có thể giám sát trực tiếp.

Toàn bộ hệ thống vận hành theo hướng kiểm soát chặt chẽ cả chất lượng lẫn nguồn gốc nguyên liệu. Từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, quy trình chế biến, thời gian giao nhận, phương tiện vận chuyển cho đến khả năng thu hồi điện tử khi xảy ra sự cố đều được quản lý đồng bộ. Đồng thời, các kênh phản ánh được thiết lập để thông tin có thể nhanh chóng quay trở lại nhà trường, nhà cung cấp và đơn vị quản lý.

Mô hình cần được nhân rộng

Trong mô hình này, chính quyền địa phương giữ vai trò xác nhận và quản lý danh sách các đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn. Đây là mắt xích quan trọng giúp tăng độ tin cậy của toàn hệ thống.

Đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, việc tham gia hệ thống mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Họ có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu đa dạng, ổn định, đồng thời giảm rủi ro pháp lý nhờ kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng. Hệ thống cũng đóng vai trò như một “cảnh báo sớm”, giúp doanh nghiệp kịp thời phát hiện và dừng sử dụng nguyên liệu có nguy cơ trước khi xảy ra hậu quả.

Về phía nhà trường, việc có dữ liệu minh bạch giúp hỗ trợ công tác quản lý và giải trình khi cần thiết. Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp cơ sở thông tin rõ ràng để đối chiếu, xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố.

Quan trọng hơn, phụ huynh không cần tìm kiếm dữ liệu rời rạc mà có thể theo dõi trực tiếp bữa ăn của con, đồng thời phản ánh ngay nếu phát hiện vấn đề. Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu, kinh phí triển khai chương trình sẽ do UBND đảm trách.

Các thông tin phụ huynh nhận được khi quét mã QR.

Ở góc độ quản lý, đại diện Sở Công Thương nhìn nhận dù đã có nhiều nỗ lực, việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại TP.HCM vẫn đối mặt với áp lực lớn, đặc biệt khi quy mô đô thị ngày càng mở rộng.

Sau khi sáp nhập thêm các khu vực lân cận, phạm vi quản lý tăng lên đáng kể, khiến bài toán kiểm soát càng trở nên phức tạp. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về nguồn thực phẩm đạt chuẩn từ phía nhà cung cấp và hệ thống phân phối ngày càng gia tăng.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, đây là thời điểm cần thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ bị động xử lý vi phạm sang chủ động kiểm soát và phòng ngừa. Những mô hình như “Tick Xanh Trách Nhiệm” vì thế được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò kết nối cung - cầu, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Sở Công Thương cũng khẳng định sẵn sàng tham gia bằng một giải pháp tổng hợp, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị cung cấp suất ăn và nhà cung ứng nguyên liệu. Mục tiêu không chỉ dừng ở đảm bảo chất lượng đầu vào, mà còn tối ưu chi phí, hướng đến lợi ích lâu dài cho sức khỏe học sinh, sinh viên và cộng đồng.

“Nếu mô hình được triển khai hiệu quả tại TP.HCM, đây có thể trở thành kinh nghiệm để các bộ, ngành tham khảo và nhân rộng ra các địa phương khác”, Đại diện Sở bày tỏ.