Cherki gạt tay Deschamps giữa màn ăn mừng

Ngay sau trận thắng 3-0 Thụy Điển, hành động phớt lờ và gạt tay huấn luyện viên Didier Deschamps của Rayan Cherki tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Rayan Cherki phớt lờ huấn luyện viên Didier Deschamps.

Trong khi toàn đội đang ăn mừng tấm vé đi tiếp, vị chiến lược gia 57 tuổi tiến lại gần để chúc mừng học trò. Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City lạnh lùng ngoảnh mặt đi, đồng thời thẳng thừng gạt tay khi ông định vỗ vai động viên rồi lầm lũi rời khỏi sân.

Hành động phản ứng thái quá này được giới chuyên môn nhận định là dấu hiệu rõ rệt cho sự bất mãn tột độ của Cherki. Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc và là ngôi sao hàng đầu tại câu lạc bộ, anh vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính tại tuyển Pháp dưới thời Deschamps.

Việc bị hạn chế thời gian thi đấu và chỉ đóng vai trò phụ trong đội hình "Les Bleus" tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ dường như đẩy sự kiên nhẫn của cựu tiền vệ Lyon tới giới hạn.

Sự rạn nứt giữa Cherki và huấn luyện viên Deschamps vô tình làm ảnh hưởng đến chiến thắng thuyết phục của "Les Bleus", dấy lên những lo ngại về tính đoàn kết của đội bóng trong các vòng đấu quyết định sắp tới.

Sau khi giành vé đi tiếp, tuyển Pháp sẽ chạm trán Paraguay tại vòng 16 đội vào ngày 5/7 tới. Đại diện Nam Mỹ vừa gây bất ngờ khi đánh bại Đức với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu) hôm 30/6.

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