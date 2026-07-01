Ashley Cole vỡ mộng

Chỉ sau 3 tháng và vỏn vẹn 8 trận dẫn dắt Cesena, Ashley Cole bất ngờ từ chức vì không còn đồng thuận với định hướng phát triển của đội bóng.

Giấc mơ của Ashley Cole với Cesena sớm tan vỡ.

Cựu hậu vệ Arsenal, Chelsea và tuyển Anh được bổ nhiệm dẫn dắt Cesena hồi tháng 3, sau thời gian tích lũy kinh nghiệm huấn luyện tại Derby County, Everton, Birmingham City và đội U21 Anh. Tuy nhiên, hành trình của chiến lược gia 45 tuổi chỉ kéo dài vỏn vẹn 8 trận.

Trên trang cá nhân, Cole xác nhận quyết định rời đội bóng và gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện cùng người hâm mộ. Ông cho biết tự hào khi có cơ hội làm việc tại một CLB giàu truyền thống, đồng thời nỗ lực xây dựng bản sắc mới và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Dù vậy, sau các cuộc làm việc với Giám đốc Thể thao, Cole nhận thấy định hướng mới của Cesena không còn phù hợp với những gì hai bên thống nhất ban đầu. Vì vậy, ông quyết định chủ động chấm dứt hợp đồng thay vì tiếp tục gắn bó.

"Tôi dành sự tôn trọng lớn cho mọi người ở Cesena cũng như các cổ động viên. Nhưng sau những cuộc trao đổi gần đây về sự thay đổi trong chiến lược của CLB, tôi tin rằng đã đến lúc mình tìm kiếm thử thách mới", Cole chia sẻ.

Cựu danh thủ người Anh không để lại nhiều dấu ấn. Sau 8 trận cầm quân, Cesena chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 3 và thua 4 ở Serie B. Những kết quả không như kỳ vọng khiến áp lực gia tăng đối với nhà cầm quân sinh năm 1980.

Rào cản ngôn ngữ cũng là nguyên nhân khiến Cole gặp nhiều khó khăn. Dù từng khoác áo AS Roma trong 2 mùa giải, ông thừa nhận việc truyền tải ý tưởng chiến thuật tới tập thể chủ yếu sử dụng tiếng Italy không hề dễ dàng.