Chelsea thoát penalty gây tranh cãi tại Turf Moor

Tối 22/11, các cầu thủ Burnley tức giận vì bị từ chối quả penalty rõ ràng trong trận thua Chelsea 0-2 thuộc vòng 12 Premier League.

Tình huống gây tranh cãi trong trận.

Phút 29 trên sân Turf Moor, Chelsea được hưởng quả phát bóng lên. Thủ môn Robert Sanchez thay vì sút thẳng, chuyền bóng cho Trevoh Chalobah.

Khá bất ngờ khi Chalobah dùng tay cản bóng trước khi thực hiện quả đá phạt. Các cầu thủ Burnley lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty.

Tình huống gây tranh cãi lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Các CĐV phẫn nộ với loạt bình luận: "Rõ ràng là penalty. Một trọng tài, hai trợ lý, một trọng tài thứ tư và ba người VAR không thấy sao?" hay "Tình huống quá rõ ràng, Burnley phải được hưởng penalty".

Do đang ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ, việc giành bất kỳ điểm số nào cũng cực kỳ quan trọng đối với Burnley. Bởi vậy, sự phẫn nộ của các cầu thủ và CĐV là điều dễ hiểu, khi họ tin rằng cơ hội dẫn trước bị tước đoạt.

Dù thua trận, Burnley còn nhiều trận đấu phía trước để tích lũy điểm số trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, tình huống gây tranh cãi chắc chắn sẽ còn được nhắc tới trong thời gian tới.

Trận này, Chelsea mở tỷ số do công của Pedro Neto, trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng 2-0. "The Blues" tạm vươn lên nhì bảng và chỉ còn kém Arsenal 3 điểm, trong khi thi đấu nhiều hơn 1 trận.