Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea thoát penalty gây tranh cãi tại Turf Moor

  • Thứ bảy, 22/11/2025 22:33 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Tối 22/11, các cầu thủ Burnley tức giận vì bị từ chối quả penalty rõ ràng trong trận thua Chelsea 0-2 thuộc vòng 12 Premier League.

Chelsea anh 1

Tình huống gây tranh cãi trong trận.

Phút 29 trên sân Turf Moor, Chelsea được hưởng quả phát bóng lên. Thủ môn Robert Sanchez thay vì sút thẳng, chuyền bóng cho Trevoh Chalobah.

Khá bất ngờ khi Chalobah dùng tay cản bóng trước khi thực hiện quả đá phạt. Các cầu thủ Burnley lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty.

Tình huống gây tranh cãi lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Các CĐV phẫn nộ với loạt bình luận: "Rõ ràng là penalty. Một trọng tài, hai trợ lý, một trọng tài thứ tư và ba người VAR không thấy sao?" hay "Tình huống quá rõ ràng, Burnley phải được hưởng penalty".

Do đang ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ, việc giành bất kỳ điểm số nào cũng cực kỳ quan trọng đối với Burnley. Bởi vậy, sự phẫn nộ của các cầu thủ và CĐV là điều dễ hiểu, khi họ tin rằng cơ hội dẫn trước bị tước đoạt.

Dù thua trận, Burnley còn nhiều trận đấu phía trước để tích lũy điểm số trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, tình huống gây tranh cãi chắc chắn sẽ còn được nhắc tới trong thời gian tới.

Trận này, Chelsea mở tỷ số do công của Pedro Neto, trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng 2-0. "The Blues" tạm vươn lên nhì bảng và chỉ còn kém Arsenal 3 điểm, trong khi thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Garnacho dự bị trong ngày Chelsea lên nhì bảng Premier League

Alejandro Garnacho bất ngờ không được sử dụng khi Chelsea đánh bại Burnley 2-0 thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh tối 22/11.

18 giờ trước

Cú sốc với Cole Palmer

Chelsea lại nhận tin dữ khi ngòi nổ quan trọng nhất Cole Palmer bất ngờ gặp thêm một chấn thương kỳ quặc, khiến thời điểm trở lại sân cỏ tiếp tục kéo dài.

41:2483 hôm qua

Rashford đàm phán với Chelsea

Chelsea được cho là chuẩn bị thực hiện một thương vụ gây sốc với Marcus Rashford, khi tương lai của chân sút người Anh tại Barcelona chưa được đảm bảo.

09:43 20/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Chelsea Robert Sanchez Trevoh Chalobah Michael Moritz Leading Phút 29

    Đọc tiếp

    Doi cua De Gea khung hoang hinh anh

    Đội của De Gea khủng hoảng

    2 giờ trước 14:07 23/11/2025

    0

    Fiorentina của David de Gea sa sút không phanh khi trải qua chuỗi 12 trận không thắng ở Serie A 2025/26.

    Bi kich cua Son Heung-min hinh anh

    Bi kịch của Son Heung-min

    2 giờ trước 14:05 23/11/2025

    0

    LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

    Bong da Malaysia nguy co nhan them an phat nang hinh anh

    Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt nặng

    5 giờ trước 11:23 23/11/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm lần nữa khi cơ quan bóng đá cao nhất thế giới quyết định mở rộng điều tra.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý