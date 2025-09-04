Chelsea 'đày ải' Sterling

Raheem Sterling sẽ đối mặt với giai đoạn khó khăn tại Chelsea sau khi không thể rời sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Sterling khả năng "ngồi chơi xơi nước" trong nửa mùa 2025/26.

Theo The Times, Chelsea dự định có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt đối với Sterling trong thời gian tới. Cầu thủ người Anh khả năng phải tập luyện riêng biệt với đội hình một cho đến kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025.

Nguồn tin khẳng định một thương vụ chuyển ra nước ngoài không khả thi do Sterling mong muốn ở lại Anh. Dự kiến, cựu sao Liverpool đợi cơ hội mới vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, và buộc phải ngồi ngoài trong khi chờ đợi quyết định từ "The Blues".

Hè 2025, Chelsea thực hiện cuộc cách mạng nhân sự khi chiêu mộ nhiều tân binh chất lượng. Bên cạnh đó, CLB cũng đẩy đi nhiều cầu thủ để cân bằng tài chính cho mùa giải mới. Noni Madueke gia nhập Arsenal, Christopher Nkunku chuyển đến AC Milan, còn Joao Felix hội ngộ Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.

Tuy nhiên, Sterling là một trong những cầu thủ không thể tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Mặc dù được Fulham và Crystal Palace quan tâm trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng, thương vụ không xảy ra.

Sterling đến Chelsea từ Man City với giá 47,5 triệu bảng năm 2022. Anh được cho là cầu thủ có mức lương cao nhất tại Chelsea, nhận 300.000 bảng mỗi tuần. Cầu thủ chạy cánh khoác áo Arsenal theo dạng mượn ở mùa giải trước. Tại Emirates, Sterling ra sân 28 trận và chỉ ghi được 1 bàn thắng.