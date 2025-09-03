Sterling lĩnh 300.000 bảng/tuần để ngồi ngoài ở Chelsea

Raheem Sterling - cầu thủ hưởng lương cao nhất Chelsea - đã trở thành cái bóng mờ ngay tại Stamford Bridge.

Ở tuổi 30, lĩnh 300.000 bảng mỗi tuần nhưng không còn chỗ đứng trong kế hoạch của Enzo Maresca, anh buộc phải tập riêng cho tới tháng 1/2026. Một lần nữa, câu chuyện về sự thay đổi chiến lược nhân sự và tài chính của Chelsea lại được phơi bày.

Một siêu sao lạc lối

Sterling từng được coi là lời khẳng định sức mạnh tài chính của Chelsea dưới triều đại Todd Boehly. 47,5 triệu bảng trả cho Man City năm 2022, kèm mức lương khổng lồ, phản ánh tham vọng “xây dựng đế chế mới” bằng ngôi sao thành danh.

Nhưng ba năm trôi qua, Sterling không còn là lựa chọn ưu tiên. Anh bị loại khỏi đội hình, phải tập cùng “nhóm cho mượn” và giờ mắc kẹt thêm bốn tháng vì không kịp tìm bến đỗ trong ngày cuối chuyển nhượng.

Fulham và Crystal Palace từng thăm dò, nhưng không ai thực sự muốn gánh mức lương cao ngất. Khả năng sang Saudi Arabia hay rời nước Anh cũng bị gạt bỏ khi Sterling muốn ở gần gia đình. Trong khi đó, Chelsea lại quyết liệt với kế hoạch tinh giản đội hình, đẩy đi những gương mặt không nằm trong tầm nhìn của Maresca.

Kịch bản của Sterling gợi nhớ Ben Chilwell - người từng tập đơn lẻ ở Cobham suốt nửa đầu mùa giải trước, rồi chỉ thoát cảnh “người thừa” khi được cho Palace mượn vào tháng 1. Với Sterling, viễn cảnh tương tự đang chờ đợi: tập riêng, chờ đợi, và hy vọng có CLB giải cứu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Điều này phản ánh sự thay đổi triệt để tại Chelsea. Maresca không nhân nhượng với những ngôi sao không phù hợp triết lý. Với ông, Sterling là “di sản” của một kỷ nguyên đã qua, nơi CLB trả lương khủng nhưng hiệu quả mờ nhạt.

Sterling được cho là nhận hơn 300.000 bảng/tuần - cao gấp nhiều lần so với mức lương cơ bản trung bình hiện tại của Chelsea (70.000 bảng). CLB chuyển sang chính sách thưởng theo thành tích, giúp chi phí cố định giảm đáng kể nhưng lại thúc đẩy động lực thi đấu. Với Sterling, bản hợp đồng cũ biến anh thành “người ngoài cuộc” trong một cơ chế đã thay đổi.

Chelsea đang tái cấu trúc mạnh mẽ để tuân thủ quy định tài chính UEFA. Hè này, họ bán cầu thủ thu về hơn 320 triệu bảng, qua đó cân đối khoản chi vượt 300 triệu bảng cho tân binh. Nhưng không phải ai cũng tìm được lối thoát. Sterling và Axel Disasi là hai cái tên điển hình rơi vào khoảng trống.

Giấc mơ “Tam sư” còn dang dở

Sterling vẫn khao khát khoác áo tuyển Anh. Anh có 82 lần ra sân và muốn bổ sung thêm, nhưng để đạt mục tiêu, Sterling cần được ra sân thường xuyên. Thực tế, ở tuổi 30, việc ngồi ngoài bốn tháng có thể khiến sự nghiệp quốc tế của anh khép lại. Thomas Tuchel hay bất kỳ HLV nào khó có thể triệu tập một cầu thủ bị “bỏ rơi” ở cấp CLB.

Sterling khó có cơ hội trở lại tuyển Anh.

Với Chelsea, Sterling không chỉ là vấn đề thể thao, mà còn là bài học quản trị. CLB từng đặt cược vào những bản hợp đồng lớn, lương cao, rồi sau đó đổi chiến lược theo hướng trẻ hóa, tiết kiệm. Hệ quả: những “di sản” như Sterling trở thành gánh nặng, cả về tài chính lẫn chuyên môn.

Trong ngắn hạn, Sterling vẫn nhận lương đều đặn mà không thi đấu. Về dài hạn, anh sẽ rời đi theo dạng cho mượn hoặc thanh lý, giống Chilwell hay Lukaku trước đây. Chelsea sẽ mất nhiều hơn thu được.

Sterling là minh chứng sống động cho sự đứt gãy giữa hai giai đoạn quản lý tại Chelsea. Anh từng được kỳ vọng dẫn dắt CLB sau kỷ nguyên Roman Abramovich, nhưng nay chỉ còn lại hình ảnh một ngôi sao tập riêng, chờ ngày ra đi. Với Sterling, đó là bi kịch cá nhân; với Chelsea, đó là lời nhắc nhở rằng sự mù quáng trong chính sách nhân sự sẽ luôn phải trả giá đắt.