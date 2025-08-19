Chelsea thanh lý 9 cầu thủ

Chelsea đang tìm cách đẩy đi Raheem Sterling cùng với 8 cầu thủ khác trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Sterling khó trụ lại Chelsea. Ảnh: Reuters.

Telegraph cho biết Chelsea lẫn phía Sterling đều mong muốn tìm ra "giải pháp lâu dài" sau khi tiền đạo này không có chỗ đứng trong đội hình của HLV Enzo Maresca. Một hợp đồng cho mượn Sterling có thể xảy ra trong phần còn lại của chợ hè này.

Sterling vừa trải qua một mùa giải không thành công khi được cho Arsenal mượn. Anh vẫn còn hai năm trong hợp đồng với Chelsea và nhận mức lương lên đến 325.000 bảng mỗi tuần. Fulham bày tỏ sự quan tâm đến Sterling, người được cho là muốn ở lại London bên cạnh gia đình.

Chelsea đã ký hợp đồng với nhiều cầu thủ tấn công như Jamie Gittens, Liam Delap và Joao Pedro trong hè này. Sự ưu tiên của Sterling trong đội hình của HLV Maresca càng thấp. Hiện tại, anh vẫn tập luyện xa đội hình chính.

Ngoài Sterling, Chelsea nỗ lực trong việc bán hoặc cho mượn 9 cầu thủ khác, bao gồm Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell và có thể cả Tyrique George trong hai tuần tới.

Ngoài ra, Chelsea cũng nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ châu Âu đối với cầu thủ người Argentina, Aaron Anselmino.

Daily Mail dự đoán Chelsea thu về khoảng 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Đội chủ sân Stamford Bridge hy vọng sẽ đưa mức chi tiêu ròng của mình gần về con số không sau khi đã mua sắm mạnh tay trước đó.

