Karembeu: 'Yamal có thể giành nhiều Quả bóng vàng'

Christian Karembeu, cựu danh thủ từng có 2 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid, đã có cuộc giao lưu với các phóng viên vào hôm 18/8.

Yamal tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 18. Ảnh: Reuters

Lamine Yamal là một trong số những gương mặt tạo ấn tượng tốt trong mắt Karembeu ở làng bóng đá châu Âu hiện tại. Ở tuổi 18, Yamal liên tiếp chinh phục các danh hiệu tập thể và vừa được đề cử tranh Quả bóng vàng 2025.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về sự phát triển vượt bậc của Lamine Yamal, Karembeu cho biết: "Một tài năng thực thụ, xuất thân từ lò La Masia danh tiếng. Ở La Liga có rất nhiều tài năng như Yamal, không chỉ tại Barcelona mà còn ở Real Madrid, Valencia, Sevilla hay Mallorca. Việc cần làm là trao thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển bản thân".

Về cơ hội giành Quả bóng vàng của Yamal trong tương lai, Karembeu nhận định thêm: "Với sức trẻ, kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng ở Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia, đi kèm với sự nghiêm túc của bản thân, Yamal có thể giành nhiều Quả bóng vàng".

Bệ phóng của Yamal chính là lò đào tạo La Masia danh tiếng. Karembeu cũng đồng tình với quan điểm này. Cựu danh thủ tuyển Pháp cho biết thêm: "Yamal là một ngôi sao tại La Masia, nơi được huyền thoại Johan Cruyff đặt nền móng và xây dựng triết lý tại Barcelona. Nhờ đó, CLB có thể trình làng những tài năng xuất chúng như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets hay Yamal".

Karembeu đánh giá cao tài năng của Yamal.

Theo Karembeu, thế hệ của những cầu thủ trẻ như Yamal được giáo dục tại La Masia khác so với thế hệ trước. Nhưng có một điều vẫn được duy trì là các HLV tại đây không chỉ huấn luyện chuyên môn cho Yamal, mà còn dạy họ cách ứng xử ngoài cuộc sống và đạo đức.

Ngoài Yamal, một gương mặt khác cũng nhận được sự quan tâm của Karembeu là Toni Kroos. Dư luận cho rằng Real Madrid yếu đi sau sự ra đi của cựu danh thủ người Đức. Tuy nhiên, Karembeu không đồng tình với quan điểm này.

"Sau khi Zinedine Zidane hay Karim Benzema rời đi, Real Madrid vẫn tìm ra những ngôi sao mới. Hiện tại, tôi nghĩ Chủ tịch Florentino Perez sẽ cố gắng sớm giúp Real trở lại quỹ đạo chiến thắng", Karembeu cho biết.

Karembeu tin Real sẽ sớm tìm ra người thay Kroos. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về sự so sánh giữa thế hệ hiện tại và thế hệ của chính Karembeu từng 2 lần vô địch Champions League, cựu danh thủ này chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Rất khó so sánh, bởi bóng đá ở mỗi thế hệ khác nhau. Real Madrid của những Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas hay Francisco Gento đã định hình cả một thời đại. Hiện tại, bóng đá có lợi thế là dễ tiếp cận truyền thông hơn trước đây".

Karembeu sinh năm 1970, là tiền vệ từng chơi 51 trận trong màu áo Real Madrid. Ông từng chinh chiến tại Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hy Lạp trong sự nghiệp.

Đỉnh cao ở cấp CLB của Karembeu là hai chức vô địch Champions League cùng Real Madrid ở các mùa 1997/98 và 1999/2000.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Pháp, Karembeu có 53 lần ra sân và ghi 1 bàn. Năm 1998 và 2000, ông góp mặt trong thành phần vô địch lần lượt World Cup và Euro của "Les Bleus".

