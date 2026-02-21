Chelsea có nhà tài trợ sau 3 năm

Sau khoảng 3 năm không có nhà tài trợ chính trên ngực áo, Chelsea công bố việc hợp tác với tập đoàn công nghệ IFS đến hết mùa 2025/26.

Thời gian qua, Chelsea thi đấu không có nhà tài trợ trước ngực áo.

Theo thông báo từ CLB, đây là thỏa thuận toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác kéo dài trong nhiều năm. IFS sẽ trở thành "đối tác chính" ngay lập tức và logo của hãng sẽ xuất hiện trên mặt trước áo đấu đội nam từ cuối tuần này, khi Chelsea chạm trán Burnley tại Premier League.

Chelsea nhấn mạnh việc bắt tay với IFS đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài, đưa công nghệ AI vào trung tâm hoạt động thể thao, vận hành và tương tác người hâm mộ. IFS cung cấp các giải pháp giúp xử lý những bài toán vận hành phức tạp.

Sự hợp tác được kỳ vọng tối ưu hóa hiệu suất chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện trải nghiệm của hàng triệu CĐV trên toàn cầu.

Tuy nhiên, theo BBC Sport, IFS chỉ xuất hiện trên ngực áo Chelsea đến hết mùa 2025/26, thay vì là nhà tài trợ lâu năm. Kể từ khi hợp đồng với hãng viễn thông Three kết thúc năm 2023, đội chủ sân Stamford Bridge không có nhà tài trợ áo đấu chính thức. Ban lãnh đạo Chelsea được cho là đang tìm kiếm một thỏa thuận lâu dài trị giá khoảng 65 triệu bảng/mùa.

Trên sân cỏ, Chelsea hiện đứng thứ 5 ở Premier League, chỉ kém Manchester United đúng 1 điểm. Sự trở lại của một nhà tài trợ chính vì thế không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn cho thấy tham vọng tái thiết toàn diện của đội bóng thành London.

