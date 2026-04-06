Chelsea chốt tân binh mùa hè đầu tiên

  • Thứ hai, 6/4/2026 07:07 (GMT+7)
Chelsea tiến rất gần tới bản hợp đồng đầu tiên của kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi đạt thỏa thuận cá nhân với Valentin Barco.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, mọi điều khoản cá nhân giữa hai bên đã được thống nhất. Thương vụ giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chính thức hoàn tất.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu trúc đặc biệt của thương vụ. Hiện tại, Barco thi đấu cho Strasbourg, đội bóng cùng thuộc hệ thống đa sở hữu BlueCo với Chelsea. Điều này giúp đại diện thành London nắm toàn quyền kiểm soát thời điểm đưa cầu thủ 21 tuổi cập bến Stamford Bridge.

Về phía cầu thủ, Barco được cho là sẵn sàng cho bước tiến lớn trong sự nghiệp. Hậu vệ cánh đa năng này bày tỏ mong muốn gia nhập Chelsea và chỉ còn chờ "đèn xanh" từ ban lãnh đạo để hoàn tất việc chuyển sang Anh chơi bóng.

Mùa giải năm nay, Barco thể hiện phong độ ấn tượng khi ra sân 38 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 2 bàn thắng cùng 9 kiến tạo. Khả năng công thủ toàn diện cùng sự linh hoạt giúp anh được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Argentina.

Theo định giá từ Transfermarkt, Barco hiện có giá trị khoảng 35 triệu euro. Con số này phản ánh đúng tiềm năng phát triển cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ.

Trong bối cảnh Chelsea đang tìm kiếm phương án làm mới hàng tiền vệ và hành lang cánh, Barco được xem là mảnh ghép phù hợp cho kế hoạch dài hạn. Nếu không có biến động phút chót, anh sẽ trở thành tân binh đầu tiên của "The Blues" trong hè 2026.

Hiểu Phong

